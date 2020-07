Klein om sælsom lyd: Det er uhyggeligt

De seneste måneder med Coronavirus har fået mange danskere til at holde ferie i Danmark. Nogle gør det for første gang. Andre elsker at holde sommerferie herhjemme og rejser kun om vinteren. Men hvad kan Danmark egentlig byde på? Ekstra Bladet har spurgt kendte danskere med et grundigt kendskab til vores lands natur. Her er, hvad de holder særligt af.

Vild med Christiansø

Når Bornholm er så forholdsvis uberørt, skyldes det nok det faktum, at øen ikke er en landbrugsø.

– Klippegrunden på Bornholm, Christiansø, Frederiksø/Ertholmene osv. sikrer en særlig naturkvalitet. Vi har i denne del af Danmark blomster og planter, som ikke ses andre steder i landet. Dyrene, fuglene og insekterne ofres ikke på kultiveringens alter, og det er smukt i mine øjne.

Om aftenen kan man høre gråsælerne hyle derude i mørket. Foto: Mastiff TV/DR

Sebastian Klein holder selv meget af Christiansø, som i kraft af sin placering er endnu mere isoleret end selve Bornholm, og derfor kan byde på både natur og fred til ikke mindst fugle.

– Her er ingen rovdyr, så fuglene kan uden problemer ruge direkte på jorden. Derfor skal man som gæst på øen passe på, når man er ude at gå, at man ikke træder i de undseelige reder. Der er også store mængder af tudse- og frøarter. Dem kan man nogle gange høre, men tit ikke se – og nogle af dem er sjældne og er kun her.

Gyngetur med færgen

Flere gange om året drager Sebastian Klein til Christiansø – med eller uden børn, for han er ganske enkelt vild med denne lille plet ude i Østersøen.

Det er en skam, at folk ikke lærer Christiansø at kende, mener Sebastian Klein. Foto: Nanna Navntoft

– Mange rejser til Bornholm, men de færreste tager den sidste gyngetur med den lille færge over til Christiansø, og det er en skam, for der er, ud over ro, blandt meget andet utrolig gode fiskemuligheder. Ikke, at jeg er nogen god lystfisker, men jeg har da ofte set andre stå på klipperne og hive havørred i land. Man kan også have fornøjelse af at kigge på de enorme gråsæler, der har gjort skærene ud for Christiansø samt revlerne til et af de få steder i Danmark, hvor de vil bo. De er sådan set flyttet ind i hundredvis, og disse basser på op til 300 kg lader sig gerne besigtige helt tæt på, fortæller han.

Om aftenen kan man høre dem hyle derude i mørket. Det er så uhyggeligt, at der snildt kan komme en god spøgelseshistorie ud af det.

Når man vil holde pause fra naturen, kan man fordybe sig i Christiansøs historie. Foto: Finn Frandsen

Når man er træt af det, kan man fordybe sig i den kultur– og krigshistorie, som området har været en del af.

Et lille paradis

For Sebastian Klein er det primært de mange fugle, der trækker.

– Her er alk og lomvi – den skandinaviske udgave af en pingvin. De yngler på Græsholm, der er en af de bittesmå øer ved Christiansø. Der er kolonier af edderfugle og stormmåger, og går man op på plateauet om aftenen, kan man se flagermusene komme frem og gå på insektjagt. Christiansø er et lille paradis.

At se en sinkiangløvsanger på Christiansø, kan en fugleenttusiast leve længe på, griner Sebastian Klein. Foto: Nanna Navntoft

Øen er også det sted, hvor han så en fugl, han ikke kendte. Det viste sig at være en sinkiangløvsanger, som lod sig se for første gang i Europa nogensinde. For Sebastian Klein var det bedre end juleaften at spotte denne fugl, som egentlig hører hjemme i Kasakhstan og Indien. Og så blev den tilmed på øen i hele fem dage.

– Den slags kan en fugleentusiast som jeg leve på længe. Hold da op. Det var vildt, griner han.

