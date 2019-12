Kløvedal har fået sin sten

Med et motiv af Nordkaperen bliver stenen på Troels Kløvedals grav ikke mere personlig

Lillejuleaften 2018 sov skipperen og eventyreren Troels Kløvedal ind efter længere tids sygdom.

Først et lille år efter bisættelsen af Kløvedal er stenen på hans grav på Holmens Kirkegaard på Østerbro i København kommet op. Og det er der en ganske særlig grund til, fortæller hans søn Mikkel Beha Erichsen til Ekstra Bladet.

- Det har taget noget tid at finde den rigtige sten, som er granit fra Bornholm. Så den har været længe undervejs, siger han.

Troels Kløvedals gravsten er nu på plads på graven. Foto: Aleksander Klug

Det er en meget personlig gravsten, den folkekære skipper har fået. Både palmer og Kløvedals skib, Nordkaperen, er afbildet på stenen i form af et relief, som nogen måske kender.

- Motivet stammer fra det stempel, som Troels brugte i alle sine bøger, siger Mikkel Beha Erichsen.

Kløvedals datter: Sådan var hans sidste dag

Han fortæller, at stemplet stammer fra en af Kløvedals utallige rejser. Hvor helt præcis, husker han ikke.

- Det blev simpelthen skåret i hånden af en mand på et gadehjørne. Stemplet har så fulgt ham siden, siger Mikkel Beha Erichsen.

Troels Kløvedal blev bisat 3. januar 2019. Foto: Jonas Olufson

Det er dekorationsmaleren Susan Arnild, der sammen med en stenhugger har lavet stenen. Arnild er gift med tv-manden Erik Peitersen og var nabo og nær ven til Troels Kløvedal.

- Jeg synes, at den er blevet skideflot, siger Mikkel Beha om sin fars gravsten.

- Det er rart, at stenen endelig er der. Så er det som om, at man ved, at han holder til der, siger tv-værten.

Familien har ikke holdt nogen form for samling eller ceremoni i forbindelse med, at den længe ventede sten endelig står på sin plads.

- Men vi har været der alle sammen for at se den, siger Mikkel Beha Erichsen.

Kløvedals sidste ord: - Jeg er en meget lykkelig mand

Troels Kløvedal kæmpede i årene frem til sin død en lang og ulige kamp mod sygdommen ALS, der langsomt lammer kroppen. Han var også ramt af den kroniske lungesygdom bronkiektasi.

Kløvedal blev blev 75 år og sov ind på sin gård på Djursland omgivet af sin nærmeste familie.

Troels Kløvedals gård sat til salg