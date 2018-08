'Klovn'-stjerne før premieren: Måske har de klippet mig ud

Har du set 'Klovn - The Movie', glemmer du nok sent scenen, hvor man ser 11-årige Bos mikroskopiske tissemand til en særdeles pinlig konfirmation.

Siden var Bo aktuel i 'Klovn - Forever', hvor han dukkede op til barnedåb hos Frank og Mia, men nu går der (måske) ikke længe, før du igen kan se Bo, som i virkeligheden hedder Marcuz Jess Petersen, på skærmen.

Til Ekstra Bladet fortæller han nemlig, at han har været med på optagelser til den nye sæson af 'Klovn'.

- Jeg har været med og filme med holdet i to-tre dage. Det har været rigtig sjovt, siger Marcuz Jess Petersen, der i dag er 20 år gammel.

Måske ikke med

Han ved dog endnu ikke, om han er med, når første afsnit af den nye sæson løber over skærmen mandag aften, eller om han kommer til at være med i det hele taget.

- Jeg ved ikke, om jeg i sidste ende overhovedet kommer til at være med i sæsonen. Jeg har filmet et par dage, men det er ikke sikkert, at de vælger at tage det med. Det vil tiden vise. Så jeg glæder mig ligeså meget som alle andre til at se det endelige resultat, lyder det fra Marcuz Jess Petersen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Marcuz Jess Petersen som han så ud, da han medvirkede i 'Klovn - The Movie'. Foto: All Over Press

Den 20-årige skuespiller kan derfor heller ikke afsløre meget om den nye sæson.

- Jeg er overbevist om, at det bliver rigtig sjovt. Sådan er det altid med det hold af skuespillere, men meget mere kan jeg ikke sige, da jeg jo ikke har været med til at optage alle dage, og vi må heller ikke afsløre handlingen.

- Men jeg glæder mig enormt meget til at se det endelige resultat. Det bliver med garanti godt uanset hvad, også uanset om jeg er med eller ej, lyder det fra Marcuz Jess Petersen.

Vil være skuffet

Selvom Marcuz Jess Petersen er forberedt på, at han måske ikke er med i de nye afsnit, så ville det gå ham på, hvis sæsonen bliver helt uden ham på rollelisten.

- Det ville jeg selvfølgelig blive rigtig ærgerlig over, da jeg elsker at spille sammen med Casper og Frank og være en del af deres 'Klovn'-univers. Jeg håber, at jeg er med, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet...

I dag er Marcuz Jess Petersen, der spiller Bo, 20 år. Foto: Privatfoto

Siden seerne for første gang stiftede bekendtskab med Marcuz Jess Petersen i 2010 i 'Klovn - The Movie', er der sket meget med den i dag 20-årige mand.

- Jeg er jo blevet student for et år siden, og siden har jeg søgt ind på skuespilleruddannelsen, men jeg kom desværre ikke ind i denne omgang, så jeg prøver igen næste år. Mit mål er at blive ved med at spille skuespil og gøre det til en levevej. Jeg elsker at spille skuespil, siger han.

Med i ny film

Han afslører samtidig, at han for nylig er blevet færdig med optagelserne til en ny, dansk film, der snart får premiere.

- Jeg er lige blevet færdig med optagelserne til ungdomsfilmen 'Team Albert', som får premiere 4. oktober. Det har været super sjovt at lave den. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan filmen bliver.

Ved siden af skuespillet har Marcuz Jess Petersen et par småjobs for at tjene til dagen og vejen. Blandt andet hjælper han til i sin fars firma.

- Men jeg forsøger hele tiden at holde skuespillet ved lige, for det er det, jeg vil med mit liv.

Om vi får Marcuz Jess Petersen og dermed også Bo at se, når den nye sæson af 'Klovn' har premiere mandag aften på TV2, må tiden altså vise.

