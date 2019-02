Knap så sjovt: Komiker må gå ned i pris

Det kniber lidt for Rune Klan med at trylle 'Til salg'-skiltet foran boligen væk

Efter små 100 dage på markedet har den kendte trylle-komiker Rune Klan måttet skrue på prisen på sit Amager-hjem.

Nu skal man derfor ikke længere over ni millioner kroner for at blive ejer af det store hus fra 1921.

Klan har nemlig høvlet 501.000 kroner af prisen, så de 176 kvadratmeter nu kan erhverves for 8.799.000 kroner. Det skriver Boliga

Ejendomsmægleren, der har villaen til salg, beskriver huset som intet mindre end 'magisk liebhaveri i et af Amagers bedste villakvarterer'.

Om villaen er decideret magisk, må stå hen i det uvisse, men sikkert er det, at den er fyldt med skæve vinkler og detaljer, en rød hoveddør, grønt køkken og et stort, rundt kighul.

Rune Klan har blandt andet tryllet for dronning Margrethe. Foto: Sebastian Zamorski

Dyrt område

Det kommer næppe som et chok for de hussøgende i hovedstaden, at Amagers kvadratmeter ikke hører til i den lave ende af prisskalaen.

Ifølge en opgørelse over sidste års gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser, som Boliga står bag, er København S nemlig med i top ti - med pladsen som landets niende dyreste postdistrikt at købe hus i.

En gennemsnitlig kvadratmeter i området gik således for 42.479 kroner, mens man dog skulle smide godt 20.000 kroner mere pr. styk for at blive husejer i 2018's dyreste husdistrikt; København Ø.

Rune Klan, der er kendt fra sine tryllerier og jokes gennem utallige år på den danske standupscene, er gift med artisten Christel Stjernebjerg, og sammen købte de sidste år en stor ejendom på det indre Christianshavn.

