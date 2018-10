Knivskarp 'Vild med dans'-babe: Vælter sig i kalorier

Skuespiller Esben Dalgaard og dansepartneren Mille Funk rocker dansegulvet hver fredag i 'Vild med dans'.

Og det populære par indrømmer over for Ekstra Bladet, at der bliver spist godt med slik og kage under deres dansetræninger.

Se også: 'Vild med dans' ramt af svindelsag

Esben Dalgaard er i hvert fald i hopla, da han forklarer, hvor meget slik Mille Funk egentlig spiser til hverdag.

- Hun spiser meget chokolade. Og så spiser hun den der klassiske dessert kiks, som man spiser til Tricolore Is. Og når hun har spist det, så siger hun: Nå ja, det er jo bare luft, lyder det fra en grinende Esben Dalgaard.

Artiklen fortsætter under billedet

Her er parret i aktion på dansegulvet. Langt væk fra slik og kage. Foto: Mogens Flindt

Selvom man ikke umiddelbart kan se på Mille Funk, at hun tager for sig af de søde sager, så indrømmer hun, at hun er født med en meget sød tand.

- Jeg er lidt af en slikmund, men jeg vil også sige, at jeg har en god frokostordning på min arbejdsplads, så jeg får noget ordentligt mad. Bare lige så der ikke er nogen, der bliver nervøse derude, fortæller Mille Funk.

Du kan se parret danse på fredag klokken 20.00 på TV2.

Se klippet øverst i artiklen, hvor Mille Funk forklarer, hvordan hun holder Esben i form

Se klippet nedenunder, hvor Emmelie de Forest fortæller om sin 'gudsbenådet numse'

Se også: Har ikke betalt nok skat

Se også: TV2 vrager stjernesanger til 'X Factor'

Skuespiller slået ud: Det var en spøjs og uforløst aften