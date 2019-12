Knust Bircow afviser: - Zobel døde ikke alene

Det var en knust Charlotte Bircow, der fredag ankom til Christians Kirke i København til fods og med en stor buket blomster i favnen for at deltage i sin mangeårige veninde Henriette Zobels bisættelse.

Bircow var opløst af gråd, da hun ankom til kirken, men alligevel tog hun sig tid til at tale med pressen om, hvordan hun bedst vil huske Henriette Zobel.

- Vi har kendt hinanden i 39 år. Vi har været veninder igennem alle livets ’ups and downs’, sagde hun til Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse og fortsatte:

- Jeg synes, vi skal huske hende for alle de fantastiske ting. Hun havde så mange ting, som hun var rigtig, rigtig god til. Hun førte meditationen til Danmark, og hun var den første, der lavede et meditationscenter. Det havde været dejligt at se hende lave endnu flere fantastiske ting med sit liv. Det havde jeg virkelig undt hende.

Henriette Zobel døde alene

- Hvad vil du huske tilbage på?

- Jeg vil huske på mange sjove ting. Jeg har gået og grinet. Jeg har gået og grædt. Jeg har været alle de der rustjeture op og ned og igennem, hvor man går og tænker på alle de gode stunder, men også alt det hårde, der har været, sagde hun videre og fortalte, at hun var ved Zobels side til det sidste.

Charlotte Bircow kunne ikke holde tårerne tilbage under bisættelsen. Foto: Anthon Unger

Da Ekstra Bladet spurgte til, hvorvidt hun og Henriette Zobel var sammen i tiden op til Zobels tragiske død, fortalte Charlotte Bircow, at Henriette Zobel ikke døde alene.

Familiens præst, Flemming Pless, har ellers tidligere fortalt til Ekstra Bladet, at Zobel døde alene i sin lejlighed i Bredgade, hvor hun blev fundet af et familiemedlem mandag 9. december.

- Jeg har været der hele tiden. Hun er ikke død alene. Det ved jeg godt, at der har været skrevet om, men hun er ikke død alene. Vi er mange, der har været der for hende - og hendes vidunderlige drenge.

Charlotte Bircow og Henriette Zobel til premiere på filmen 'Diana'. Foto: Jonas Olufsom