Knust Sarah Grünewald: Min bror er død

10. november mistede Sarah Grünewald sin storebror.

Det skriver den populære 'Vild med dans'-værtinde på sin Instagram-profil.

'For 3 uger siden kyssede jeg dig farvel i Tyskland, velvidende at det var sidste gang jeg så dig! D.10/11 blev himlen så den fineste stjerne rigere. Jeg vil lukke øjnene indimellem og stadig slingre ned af Vesterbro med dig i dine lange arme', skriver Sarah Grünewald.

Som det fremgår af opslaget, vidste Sarah Grünewald, at hendes bror skulle dø. Hvorfor skriver hun ikke noget om.

Hun beskriver til gengæld meget rørende, hvordan deres sidste møde var, da de sagde farvel til hinanden.

'Jeg vil mindes dit grin og dit høje humør, og så vil du altid være lige dér. I det blik, vores blik, som var så smukt at få inden jeg sagde farvel til dig! TAK for det!!!! Tak for dig. Vidunderlige far, ægtemand, bror, ven, søn... aller fineste storebror Kai. Til vi ses igen.️ Din lil’søster', skriver hun yderligere.

Ifølge Sarah Grünewalds opslag gik hendes bror bort tirsdag 10. november. Det betyder, at hun de seneste to fredage har måttet iføre sig en professionel maske og skjule sin store sorg under 'Vild med dans'.

Siden tv-værten valgte at dele sin store sorg, er det væltet ind med hilsner og beskeder til hende på Instagram.

- Åh det gør mig ondt at læse. Kondolerer. Tanker og kram, skriver Hans Pilgaard, mens Lisbeth Østergaard skriver følgende:

- Tanker til dig og familien.

Også Rosa Kildahl har sendt Sarah Grünewald en hilsen.

- Kondolerer sødeste Sarah, skriver Bagedyst-darlingen, der også har været med i 'Vild med dans'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sarah Grünewald.

Det ser du ikke på tv: Beskyttes af vagter