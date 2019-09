Knuste hans hjerte: Sådan er vores forhold i dag

Tessie og René er efterhånden som et gammelt ægtepar, lyder analysen fra René

Forholdet mellem Tessie Skovly og René Hoffbeck er yderst kaotisk i tv-programmet 'Ex on the Beach', hvor han gerne vil hende, men hun ikke rigtig gider ham.

Dog vil hun rigtig gerne tease hans lyster for derefter at trække sig igen, hvilket hun underholder gevaldigt meget med.

Helt slemt blev det i starten af denne uge, da Frederik Skovbjerg tjekkede ind og Tessie havde sex med ham i badet. Stakkels René kunne se halvanden uges flirten løbe ud i vasken, og han reagerede ved at græde, græde og atter græde. Men de bristede forhåbninger har ikke ødelagt deres forhold efter hjemkomsten til Danmark.

Det fortalte René og Tessie, da de besøgte Ekstra Bladets tv-studie.

- Det er op og ned. Den ene dag er vi mega gode venner, og den næste er vi stive, ringer til hinanden og så snakker jeg ikke til ham i flere dage, fortalte Tessie og blev suppleret af René, der kort konstaterede:

- Vi er ligesom et gammelt ægtepar. Vi har ikke sex.

I videoen over artiklen kan du se, hvad det er, han siger, der pisser Tessie af. Her kan du også høre, hvorfor René pludselig sender 30 beskeder i træk til Tessie uden at få svar.

Herunder kan du se René og Tessie fortælle, hvordan deltagerne er blevet opdelt i to grupperinger efter hjemkomsten til Danmark: