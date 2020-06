Køber faldefærdigt hus

59-årige Bodil Jørgensen og hendes ægtemand, filmfotograf Morten Søborg, har brugt coronakrisen på at grave mønter frem fra lommerne og købe sig et sommerhus.

I et interview med Billed-Bladet afslører den folkekære skuespillerinde dog, at det ikke er vild luksus, der er blevet købt.

- Her i corona-tiden købte vi et lille, faldefærdigt hus på Røsnæs, hvor der har boet en dame på 94 år. Det er et gammelt fiskerhus, og der skal gøres rigtig meget, men jeg synes, vi har skudt papegøjen, fortæller en glad Bodil Jørgensen til Billed-Bladet uden dog at afsløre prisen.

Hun tilføjer, at huset måske vil kræve lidt tilvænning for Morten Søborg, der tilsyneladende må gå foroverbøjet, når han bevæger sig rundt. 'Badehotellet'-stjernen sammenligner det stråtagsbelagte hus med det, Andreas og Molly har i serien.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bodil Jørgensen til købet, men uden held.

Bodil Jørgensen var også på rollelisten i 'De forbandede år', hvor hun spillede over for blandt andre Jesper Christensen. Foto: Scanbox

I april fortalte Morten Søborg til Ekstra Bladet, at parret var hårdt ramt af coronakrisen.

– Bodils engagementer er enten lukket ned eller udskudt. Hun skulle have lavet en del i forbindelse med genforeningen, men det er foreløbig udskudt til september/oktober, musicalen 'Den skaldede frisør' er aflyst, og den film, vi begge skulle arbejde på – 'De forbandede år 2' - er foreløbig udskudt én gang, jeg har virkelig svært ved at se, hvordan vi skal optage en film, når der skal være to meter mellem folk, sagde Morten Søborg i april.

Som filmfotograf havde Morten ingen indtægter på daværende tidspunkt, mens Bodil havde lidt – endnu.

– Hun er på månedsløn med The One And Only Company til maj. Medmindre firmaet går konkurs. Blandt andet skulle de have spillet 'Den skaldede frisør' i Aarhus Musikhus i en måned. Det er manglende billetindtægter fra 2500 publikummer otte forestillinger om ugen. Og det er godt nok mange penge, understregede han.

