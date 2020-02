Køber kæmpe palæ

Mikkel Beha Erichsen og hans kone, Marian Midé Andersen, har netop investeret i en enorm lystejendom tæt på vandet i Hundested, Nordsjælland.

Det skriver ugebladet Se og Hør.

I boligen er der intet mindre end 12 værelser, og så ligger den klos op ad vandet, hvilket med garanti passer den sejlglade familie godt. Boligen er desuden tæt på Lynæs Havn, hvor familien har en kajplads, Roskilde Fjord og Isefjorden, så familien får rig mulighed for at drage på nye, store eventyr til søs.

Beha afslører glædelig nyhed

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mikkel Beha Erichsen, der dog ikke var specielt snakkesalig om den nyerhvervede ejendom.

- Det er rigtigt, men det holder vi for os selv, sagde han med et smil og understregede dermed, at han ikke havde yderligere kommentarer.

I det nye hus er der plads til hele familien. Foto: Jakob Jørgensen

Mikkel Beha og fruen har ifølge Se og Hør betalt 7.375.000 kr. for ejendommen, der er bygget i 1907 og indeholder 12 værelser og dermed nok til at have plads til både børn, svigerbørn og Mikkel Beha Erichsens to børnebørn.

Villaen er på 324 kvadratmeter og har derudover en kælder på 49 kvadratmeter.

Parret fik forhandlet 600.000 kroner af prisen og har i forbindelse med købet ifølge Se og Hør optaget et kreditforeningslån på 4.427.000, mens de har skaffet de resterende millioner selv.

