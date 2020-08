Køns-hykler indrømmer: - Det er ikke godt nok

Der bliver ikke sparet på krudtet, når filminstruktør Christina Rosendahl giver den gas som fortaler for ligestilling i dansk spillefilm.

Eksempelvis udtalte hun i en kronik i Altinget i 2016, at det er ’pinligt’, at kvinder kun har hovedrollen i 33 procent af danske spillefilm.

Derfor havde hun en måned forinden som formand for Danske Filminstruktører også foreslået, at kønskvoter skal udjævne ubalancen, hvis statistikken ikke har rettet sig inden 2025.

På trods af at Christina Rosendahl går i brechen for kvinderne, når hun udtaler sig, lader hun dem stå i baggrunden, når hun selv laver film.

Rollelisterne fra hendes to seneste film afslører, at 22 procent af skuespillerne i ’Idealisten’ er kvinder, mens 35 procent af skuespillerne er kvinder i den aktuelle ’Vores mand i Amerika’.

Begge film er i øvrigt fortællinger om mænd og med mænd i hovedrollerne.

- Hvordan hænger det egentlig sammen?

- Jeg er enig med dig i, at det kunne godt se bedre ud. Der er flere forklaringer på det. Jeg har selv haft en blind vinkel i forhold til at have det her på radaren, og det ændrede sig for fem år siden, hvor filmbranchen fik fokus på de her ting.

- Den anden ting er, at jeg ikke bestemmer fuldstændigt over mine film. Det er en blanding af, at jeg har en vision, men der er også en masse finansiering, der skal bakke det op.

- Jeg har ikke selv listet de der procentsatser op, men det lyder nogenlunde rigtigt. I den sidste film, der går her nu, fylder kvinderne halvdelen af filmens spilletid, selvom de fylder lidt i forholdet til antallet af mænd.

Få kvinder i Rosendahls film 'Vores mand i Amerika' Skuespillere: 35 procent kvinder Crew: 43 procent kvinder 'Idealisten' Skuespillere: 22 procent kvinder Crew: 29 procent kvinder 'Supervoksen' Skuespillere: 59 procent kvinder Crew: 38 procent kvinder (Kilde: Det Danske Filminstitut/IMDB.com)

- Hvis det for fem år siden gik op for dig, at der var et problem med kønsfordelingen i dansk spillefilm, hvorfor gjorde du ikke noget ved det i dit seneste udspil?

- Det synes jeg også, at jeg har gjort ved at lade kvinderne fylde halvdelen af filmen i en film, som de fleste forventer kun handler om en vildt fascinerende og spændende mand.

- Du siger, at du ikke bestemmer fuldstændigt over dine film. Hvad er det, du ikke bestemmer?

- Det er bare, så det ikke fremstår som om, at instruktøren har råderetten over alt på en film.

- Der er nogle traditioner for, hvem der arbejder med hvilke fag. For eksempel er der ikke mange kvindelige filmfotografer, fordi i gamle dage var filmkameraer virkelig tunge, og der har jeg jo valgt en helt ung kvinde til at skyde denne her film.

- Så jeg synes faktisk, at jeg gør mit til at flytte på det, men selvfølgelig også i en erkendelse af, at jeg har to meget tætte mandlige samarbejdspartnere, som jeg elsker at arbejde sammen med, så jeg kan godt forstå, at det ser mærkeligt ud, men jeg gør, hvad jeg kan.

- Det handler altså også om kompetencer, når du fastholder dine to mandlige arbejdspartnere. Hvordan kan du både argumentere for, at man skal vælge på baggrund af kompetencer og på baggrund af kønskvoter?

- Jeg argumenterer ikke for kønskvoter. Det var ikke kønskvoter i de anbefalinger, men målsætninger.

Den sande fortælling om den danske ambassadør i USA Henrik Kauffmann, der egenrådigt gav amerikanerne ret til at bygge militærbaser i Grønland. Foto: PR

- Mener du stadig, at det er pinligt, at kun 33 procent af kvinderne har hovedrollen i danske spillefilm?

- Ja, det mener jeg stadig. Det duer slet ikke.

- Kan du så ikke se, at det er hyklerisk, at du i ’Idealisten’ har 22 procent kvinder og 35 procent kvinder i ’Vores mand i Amerika’?

- Nej, jeg synes ikke, at det er godt nok, men det er ikke hyklerisk, fordi jeg prøver at kæmpe en kamp så meget, som jeg nu kan.

- Det er pinligt, og så synes jeg, at det er ikke godt nok.

- Er det pinligt, at du ikke bruger nok kvinder?

- Jeg synes, at det generelt er pinligt, at vi har for få kvinder i hovedroller i filmbranchen.

- Så synes du også, at du selv er pinlig …

- Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at jeg har gjort en forskel med ’Vores mand i Amerika’ ved at lade kvinderne fylde halvdelen filmen inde i fortællingen.

'Idealisten' er endnu en sand fortælling om radiojournalisten Poul Brink, der støder på flere sammenfald af alvorlige sygdomstilfælde blandt de tidligere Thulearbejdere. Foto: PR

- Dine seneste to film er historier om mænd. Hvorfor fortæller du ikke kvindehistorier?

- Det tror jeg også, at jeg gør. Min måde at lave en film om Henrik Kauffmann er kvindelig.

- Det er Ulrich Thomsen, der har hovedrollen. Han bliver brugt som ansigtet ud ad til. Det er ham, der kan vinde prisen som bedste hovedrolle. Hvorfor laver du ikke flere film om kvinder?

- Jeg har faktisk lavet en film med tre kvinder i hovedrollen.

- Det er rigtigt - i 2009, men de seneste to, som også er dine absolut største film, handler om mænd ...

- Jo, men jeg har også lavet en dokumentarfilm om fem kvinder, 'Vold i kærlighedens navn'. Den er faktisk kun tre år gammel.

- Du slår jo på tromme for, at der mangler kvinder i spillefilm - ikke i dokumentarfilm …

- Ja, det er bare så du ikke klandrer mig som en, der kun laver film om mænd. Det er rigtigt nok, at det er en sværere balancegang i spillefilm, fordi det er mere kommercielt, og det kommercielle er en udfordring, siger Christina Rosendahl.