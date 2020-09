Kold luft efter chok-exit

Det skabte store overskrifter i de danske medier, da kokken Umut Sakarya i sidste sæson af 'Vild med dans' meddelte, at han og dansepartneren Jenna Bagge trak sig fra danseprogrammet midt i sæsonen, fordi Umut og hans forretning blev svinet til på de sociale medier.

At trække sig fra programmet var ikke Jenna Bagges valg, og netop derfor har hun gået stille med dørene i medierne og har ikke fortalt meget om, hvad hun tænkte om det ufrivillige exit.

Men i mandagens afsnit af 'Til middag hos' på TV3, fortæller Jenna Bagge, der har inviteret svømmer Jeanette Ottesen, skuespiller Peter Mygind og Nationalmuseets direktør, Rane Willerslev på besøg, for første gang lidt mere indgående om, hvad hun tænkte, da Umut Sakarya fortalte hende, at han ville trække sig fra programmet og om den hårde kritik, de fik med på vejen fra seerne undervejs i sæsonen.

- Der var mange, der skrev alt muligt med, at vi lignede nogle idioter eller nogle klovne, og vi skulle bare ud, siger hun i programmet og fortsætter:

- Jeg synes, det var lidt dumt, at folk gik så meget op i det. Umut har aldrig lovet nogen, at han kan danse. Han er kok, så selvfølgelig kan han ikke danse. Det kan da ikke overraske nogen, lyder det fra Jenna Bagge.

Umut og Jenna fik gang på gang dårlige point i 'Vild med dans', men blev skånet af seerne. Foto: Mogens Flindt

I programmet fortæller Jenna Bagge også, at hun bevidst valgte ikke at tale for meget om deres exit i medierne, selvom medierne havde stor interesse for det.

- Der var mange, der ringede og ville have os ind og snakke om det. Der havde jeg det sådan: 'Jeg har ikke helt forstået, hvad der er sket, så det må Umut bare selv forklare', siger Jenna Bagge, der ikke lægger skjul på, at hun ikke var helt enig i Umuts beslutning.

- Jeg ville have gjort det på en anden måde, men jeg ved, at Umut overhovedet ikke gjorde det for at være træls eller ond eller gøre mig ked af det, så jeg tænker, at han gjorde det på den måde, som han synes var bedst.

Ikke hendes valg

Til Ekstra Bladet fortæller Jenna Bagge, at hun i starten havde svært ved at respektere Umuts valg.

- Det var jo Umuts valg, og lige da det skete, havde jeg det sådan, at det burde være ham, der svarede på, hvorfor vi havde trukket os. Jeg respekterer hans beslutning, og at han havde de følelser, og at det blev for meget for ham. Men det var jo samtidig svært, for det var ikke for meget for mig, siger en ærlig Jenna Bagge og tilføjer:

- Men samtidig vil jeg give ham helt ret i, at man ikke skal gøre det for enhver pris. Det er hans restauranter, og det er hans liv, det går ud over, og det var det rigtige for ham. Jeg var bare ikke presset på samme måde, og derfor var det svært, men jeg tror også, at det er nydanserne, det er værst for. For det er i højere grad dem, der bliver angrebet på deres person, siger hun og fortsætter:

- Men vi er også meget forskellige. Jeg kommer fra elitesport. Der lærer man jo, at man ikke giver op, uanset hvad folk så siger om en. Men sådan er det ikke alle, der har det.

Jenna og Umut er i dag gode venner. Foto: Anthon Unger

Derfor var der også i en kort periode efter det overraskende exit kold luft mellem Jenna Bagge og Umut Sakarya.

- Det var svært dengang. Jeg forstod ikke helt, hvad det var, der gik skævt. Jeg ville jo gerne danse mere, siger hun og tilføjer:

- Vi er stadig venner. Men vi havde en pause lige efter, hvor vi ikke rigtig talte sammen. Jeg tror, han havde brug for at komme væk fra det her med 'Vild med dans', og jeg skulle samtidig også have det hele lidt på afstand. Men efter en lille pause, begyndte vi at tale igen. Der er ikke noget der. Vi taler sammen i dag, og han var også til min fødselsdag for nylig.

- Der var jo mange på de sociale medier, der mente, at Umut gjorde det som et stunt og for at få opmærksomhed. Hvad tænker du om det?

- Umut fik meget opmærksomhed ved at være med. Der var meget opmærksomhed i forvejen. Jeg tror, han begyndte at blive lidt stresset, men det ved han jo bedre selv. Det lyder jo så nemt at være med i 'Vild med dans', men han har rigtig travlt ved siden af, og det blev bare for meget. Så jeg tror ikke, han gjorde det for at få opmærksomhed.

