Kold luft: Geggo og Mikkel taler ikke sammen

Stephanie 'Geggo' Salvarli er ikke længere på talefod med sin hårdtslående morbror, Mikkel Kessler.

Det bekræftede den 29-årige realitystjerne onsdag over for Se og Hør på et pressemøde for 16. sæson af den populære tv-serie 'Familien fra Bryggen'.

- Vi taler ikke sammen. Det er så latterlig en grund, at jeg ikke kan fortælle dig den. Vi holder det lidt privat, men jeg kan godt bekræfte, at vi ikke taler sammen, udtaler hun til mediet.

På en sms til Ekstra Bladet skriver hun desuden, at hun ikke har yderligere kommentarer til bruddet med sin morbror.

Kom ikke til bryllup

Fans af Geggo har måske bemærket, at hun og hendes 40-årige morbror ikke følger hinanden på de sociale medier.

Mikkel Kessler og hans hustru, Lea Hvidt, deltog heller ikke i Geggo og Cengiz' bryllup tilbage i april. Dengang lød forklaringen, at det skyldtes, de netop var blevet forældre til deres tredje barn.

Stephanies onkel, den tidligere bokser Mikkel Kessler. Foto: Lars Poulsen

Geggo og Cengiz var dog heller ikke selv til stede, da Mikkel Kessler inviterede til barnedåb for et par uger siden.

Derfor droppede de Geggos bryllup

Til efteråret kan interesserede tv-seere følge Mikkel Kessler, når han bytter boksehandskerne ud med danskesko i årets udgave af 'Vild med dans'.

På Geggos Instragram-profil fremgår det imidlertid tydeligt, at hun og Cengiz holder med kokken Umut Sakarya, som skal konkurrere med Mikkel på dansegulvet.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Kessler.