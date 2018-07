Kold luft mellem bagedyst-damer: Det var ikke et godt samarbejde

Det blev hverken til sukkersøde smil eller kærlige kram, da de to tidligere deltagere 'Den store bagedyst' Ditte Julie Jensen og Annemette Voss begge lagde vejen forbi den røde løber til gallapremieren på 'Mamma Mia' tidligere på ugen.

Damerne er gået hver til sit, fortæller Annemette Voss.

- Det var ikke et godt samarbejde, men du får ikke mere at vide af mig - der er ikke mere at sige.

- Jeg tror, at den pæne historie er, at det er det, siger Annemette Voss på den røde løber.

Se også: Tv 2-vært: Jeg får lyst til at råbe og rive mig i håret

De to kvinder har ellers haft et meget tæt forhold som både veninder og arbejdspartnere. De har eksempelvis skrevet bogen 'Kagemagi' sammen, ligesom de også har drevet YouTube-kanalen af sammen navn.

- Jeg vil ikke sige mere om det. Det ser jeg ingen grund til, og jeg tror ikke, at der kommer noget godt ud af det, siger Annemette Voss, der var med i DR's kage-succes i 2013.

Ditte Julie Jensen (t.v.) var 'dressed to impress' til gallapremieren og lod sig fotografere sammen med sin ledsager. Foto: Mogens Flindt

Et stykke væk fra Annemette Voss konverserer Ditte Julie Jensen livligt med sin 'sociale medie-rådgiver og veninde', som hun har taget med som følgesvend til gallapremieren.

Jensen, der var med i 2015-udgaven af 'Den store bagedyst', fortæller, at hun både er i gang med at agere tv-kok for produktionsselskabet Metronome, og at hun i øjeblikket skriver på tre bøger.

Se også: ’Bagedyst’-Ditte har taget et benhårdt valg

Intet af det er dog sammen med Annemette Voss, fastslår hun.

- Nej, Det er det ikke. Annemette og jeg har stoppet samarbejde, da begge vores forretninger skulle hver til sit, og det er meget naturligt, at det går sådan nogle gange, siger Ditte Julie Jensen.

Annemette Voss (t.h.) er uddannet arkitekt, men har siden skfitet branche, efter hun vandt 'Den store bagedyst' i 2013. Foto: Mogens Flindt

Ditte Julie Jensen vil ikke nærmere ind på, hvad der konkret splittede de to damer ad.

- Du kan prøve at spørge Annemette - hun står lige bagved, ikke, siger Ditte Julie Jensen.

Mere end kage

Da Ekstra Bladet talte med Ditte Julie Jensen om hendes forhold med Annemette Voss for et par år siden, var alt ellers fryd og gammen.

På det tidspunkt havde hun netop medvirket i 'Den store bagedyst', og der var det ifølge Jensen rart at have en at dele oplevelsen med.

- Det er rigtig dejligt at have en veninde, der også selv har været med i ’Den store bagedyst’, og som kan forstå, hvad det er, man har været igennem, når man har stået der i teltet og været total presset, sagde Ditte Julie Jensen.

Se også: 'Bagedyst'-deltager skal giftes: - Det er håbløst

Hun fortalte yderligere, at var meget mere end bare kage i deres forhold.

- Der er flere ting i vores venskab. Også ud over kage. Vi har rigtig mange ting til fælles, men vi elsker selvfølgelig at bage sammen og stå og nørkle med det, sagde Ditte Julie Jensen dengang.