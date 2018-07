Kollega afslører: TV2-ekspert skal være med i 'Vild med dans'

Rolf Sørensen har været vant til cykelsko, cykeltrikot og syre i benene. Nu skal den 53-årige tidligere etapevinder i Tour de France og Giro d'Italia til at finde danseskoene og de smidige hofter frem. Han er nemlig at finde i den kommende sæson af 'Vild med dans'.

Rolf Sørensen har været ekspertkommentator for det franske cykelløb Tour de France og andre store cykelløb for TV2 siden 2006, og det var også i de franske omgivelser, at nyheden om Sørensens deltagelse i danseprogrammet blev fortalt.

Det var Rolf Sørensens medkommentator Dennis Ritter, der offentliggjorde nyheden på live-tv under sidste etape af Tour de France, og det kom lidt bag på den garvede cykelrytter.

- Jeg får helt sved på overlæben, fordi nu bliver det en realitet. Det er faktisk sket her under Tour de France, at vi er blevet enige om det, og jeg har taget udfordringen op. Det er måske i virkeligheden det, der er det største - at det er en udfordring, siger Rolf Sørensen under TV2's livetransmission.

Blevet spurgt før

Rolf Sørensen nævner også, at han ikke er specielt god til at danse, og at han må finde ud af, om rytmen er i kroppen efter en måneds tid.

Sørensen fortæller yderligere til TV2, at han ved tidligere lejligheder er blevet spurgt, om han ville deltage i 'Vild med dans', men at det først i år har passet ind.

- Det har aldrig været aktuelt for mig at tænke tanken, fordi jeg ikke kan danse. Men timingen var pludselig rigtig, og så er der også udfordringen i det, siger han til TV2.

Rolf Sørensen (til højre) ser 'Vild med dans' som en udfordring. Foto: Jakob Jørgensen

I sin professionelle cykelkarriere vandt Sørensen udover etaper i Tour de France blandt andet en dags klassikerne Liège-Bastonge-Liège i 1993 og Flandern Rundt i 1997.

