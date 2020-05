Komiker efter opråb: - Sindssygt stressende

Comedy Zoo holder gang i forretningen ved at sælge gavekort, men medejer Anders Fjelsted håber på, at man snart får lov til at åbne op igen

Coronavirussen og nedlukningen af store dele af Danmark har haft konsekvenser for en lang række danske privatpersoner og virksomheder.

Blandt andet comedybranchen har været hårdt ramt af aflysninger og udskudte shows, og det presser de danske komikere, som mangler indtægter i denne tid.

Coronakrisen har også haft konsekvenser for comedyklubben Comedy Zoo, som - i stil med andre kulturtilbud - har været nødt til at holde lukket.

Ejerkredsen bag comedy-stedet, der tæller Michael Schøt, Torben Chris, Anders Fjelsted, Dan Andersen, Martin Bo Andersen og Thomas Hartmann, forsøgte midt i marts at holde stedet kørende ved at opfordre folk til at købe gavekort, som kan indløses til shows senere i år.

Det har en masse benyttet sig af, og det har indtil videre sørget for, at Comedy Zoo stadig lever, selvom klubben holder lukket. Det glæder medejer Anders Fjelsted sig over.

- Vi går jo stadig og venter på at få lov til at lukke nogle gæster ind og få folk til at grine, men indtil vi får lov til det, må vi jo forsøge at holde os oven vande på andre måder, siger han til Ekstra Bladet.

På nuværende tidspunkt tyder det på, at Comedy Zoo kan få lov til at åbne 8. juni. Men det kræver, at der også bliver slækket på andre af regeringens krav, hvis det skal give mening.

- Hvis vi stadig er der, hvor man højst må samles 50, så er vi lige vidt. Comedy Zoo kan ikke løbe rundt, hvis vi kun kan sælge 50 billetter. Så vi afventer meget spændt, hvad der bliver besluttet - både hvornår vi må åbne og under hvilke omstændigheder, og hvordan det hele falder på plads med de støttepakker.

- Indtil da er vi bare sindssygt glade for, at utroligt mange mennesker bakker op, så Comedy Zoo kan overleve som Danmarks ældste, største og bedste comedyklub.

Det er dog ikke kun privatpersoner, der har reageret efter komikernes opråb. Blandt andet har Just Eat taget kontakt til Comedy Zoo og har spyttet penge i kassen.

- De har lagt en masse penge hos os til gavekort, og så har de købt et show til alle deres medarbejdere, når vi engang får lov til at åbne igen, mod at vi fortæller nogle sjove historier på Facebook, som de har fået lov til at præsentere. Så det er da rart, at nogle af de firmaer, der faktisk tjener penge i coronatiden, kan støtte de firmaer, der ikke tjener noget, siger Anders Fjelsted.

Dødirriterende

Komikeren kender ikke det præcise tal for, hvor meget de har omsat for, siden de midt i marts opfordrede folk til at købe gavekort, men han fortæller, at det er omkring 350.000-400.000 kroner.

Men hvor længe de kan holde sig kørende uden at afholde shows, ved Anders Fjelsted ikke. Det skyldes blandt andet, at man endnu ikke har fået afklaring omkring, hvordan man er støttet af regeringens hjælpepakker.

- Vi får jo likviditet ved at sælge gavekort, og derfor er vi godt klar over, at vi i virkeligheden bare låner penge af os selv, for de bliver jo indløst på et tidspunkt, og komikerne skal jo have deres penge. Når de optræder hos os, får de jo penge ud fra, hvor mange billetter der er solgt.

Han kan godt forstå, at det kan tage tid at få styr på det hele for regeringen. Men han savner en afklaring.

- Jeg synes jo, at det er dødirriterende. Men jeg kan godt sætte mig ind i, at det må være lidt svært at være den minister, der skal holde styr på, hvordan fem millioner sure danskere får penge. Jeg kan godt forstå, at det er lidt bøvlet, men jeg ville da ønske, at de fik rubbet neglene.

Anders Fjelsted overtog Comedy Zoo sammen med kollegerne i februar 2018, og siden har der været underskud hos stedet.

Det senest offentliggjorte regnskab for 2018 viste et underskud på 1.231.637 kroner, og ifølge medejeren var der også underskud sidste år. Det var dog håbet, at det ville ændre sig i 2020.

- Hvis ikke vi havde solgt gavekort, så havde vi ikke haft likviditet til at betale husleje og andre udgifter, og så havde vi nok været nødt til at dreje nøglen om, siger komikeren om tiltaget, der i øjeblikket holder klubben i gang.

- Vi er jo nye ejere af Comedy Zoo. Vi har haft det i to år, og den tid er gået med at lære det hele, få bygget om og tunet det hele, så det spiller, efter hvordan vi synes, det skal køre. Så efter to år med underskud var det meningen, at det var i år, vi rigtig skulle til at gøre en forretning ud af det.

Men så ramte coronavirussen og stak en kæp i hjulet.

- Det er vi selvfølgelig ikke så glade for. Vi har betalt en masse lærepenge af nogle brølere, som vi selv har været lidt ansvarlige for, men nu kommer der så det her, der er helt ude af vores hænder, siger Anders Fjelsted.

'Sindssygt stressende'

Hele comedybranchen har været hårdt ramt ligesom mange andre brancher. Men for folkene bag Comedy Zoo har nedlukningen været ekstra hård.

- Den har jo været sindssygt stressende. Jeg ved jo godt, at rigtig mange andre også lider, så det er ikke, fordi jeg skal pive. Men os fra Comedy Zoo lider både under, at vi har en comedyklub, der koster os en masse penge, uden vi tjener noget på den, og vi kan heller ikke selv tjene penge, for alle vores jobs er jo også blevet aflyst - eller i hvert fald flyttet, fortæller Anders Fjelsted.

Han håber dog, at de kan klare sig gennem krisen, som komikeren mener har vist, hvor vigtig kultur er.

- Jeg synes, man hører mange, der snakker om, at kultur i en krisesituation er nice to have - og ikke need to have. Men jeg synes, at disse tider er et godt eksempel på, hvor vi vil stå uden kultur. Man ville godt nok være på skideren, hvis der hverken var musik, noget at grine af eller noget på Netflix. Så ville det jo være helt ad helvedes til, siger Anders Fjelsted og fortæller, at hans forhåbninger om Comedy Zoo-overlevelse svinger meget.

- Det svinger mellem at være i dyb depression og nogenlunde fortrøstningsfuld. Man kan sagtens gå en hel dag, hvor man tænker, at der ikke er noget at gøre, og pludselig kan Thomas Hartmann ringe og sige: 'Nu laver vi de her videoer, og så vil Just Eat give os nogle penge', og så tænker man: 'Så kan vi da lidt igen'. Så går der et par dage, hvor man igen tænker, at det hele er håbløst.

- Hvordan har du det så lige nu?

- Lige nu står jeg i min kones moster sommerhus i Tisvilde, og jeg kigger på et kirsebærtræ, der blomstrer, og så har jeg det egentlig okay, griner han.

