Komiker har døjet i årevis: - Nu gør jeg det!

Efter ti år med dårlig hørelse har Dan Andersen taget et stort skridt for ham. Den 40-årige komiker har nemlig valgt at få høreapparater.

Det fortalte han, da Ekstra Bladet onsdag mødte ham på den røde løber til Zulu Comedy Galla 2020, hvor han havde taget sin kæreste, 27-årige Cille, med.

- Det er tre uger siden, at jeg endelig tog springet og tænkte: 'nu gør jeg det'. Nu har jeg sagt 'hva?' nok, sagde Dan Andersen og fortalte, at han længe har døjet med hørelsen.

- Og i de seneste ti år er det gået stærkt ned ad bakke, og Cille sagde, at nu gider hun altså ikke blive ved med at sige ting flere gange længere, grinede han.

Se også: Frustreret komiker: - Det kan slet ikke køre rundt

Det har medført, at komikeren har oplevet verden på en helt anden måde i de seneste uger.

- Det er hårdt, for man bliver rigtig hurtigt træt. Der er så mange nye lyde, som jeg ikke har været vant til at kunne høre. Det er et helt andet univers. Det er ikke ligesom at have briller, hvor man går fra sløret til klarsyn. Nu er det som om, at jeg er Spider-Man, som hele tiden får nye indtryk, som jeg skal forholde mig til. Så det kræver noget tilvænning.

Bygger hus med kæresten

Da coronakrisen ramte, blev parforholdet sat på prøve for Dan Andersen og Cille, som har været sammen med i to års tid.

- Vi nåede nærmest kun lige at flytte sammen, og så blev vi spærret inde sammen. Det var den ultimative parforholdstest, så nu er vi klar til at rykke videre og flytte sammen i noget nyt, sagde han og fortsatte:

- Vi er ved at bygge hus sammen på Vestegnen, hvor vi begge kommer fra. Det står færdigt om halvanden-to måneder, så vi er tit derude for at kigge lidt. Det er ret spændende.

Se også: Komiker efter opråb: - Sindssygt stressende

Og parret har helt styr på, hvad fremtiden så skal byde på.

- Vi skal jo nok have nogle børn. Vi har i hvert fald fået bygget nogle børneværelser, så det bliver nok det næste store projekt, fortalte Dan Andersen.

- Vi havde egentlig tænkt, at vi gerne ville til USA til foråret, og så skulle det måske være efter det. Men nu ser det jo ud til, at vi måske ikke skal det, så nu ved jeg det ikke. Nu skal vi lige flytte ind og falde til ... og så skal vi jo se, om du vil bolle, grinede Dan Andersen henvendt til kæresten ved siden af.