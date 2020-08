Komiker har solgt lejligheden med rabat

Meget tyder på, at Nikolaj Stokholm har brugt det ældste salgstrick i bogen, når det gælder en hurtig handel: giv rabat!

Et trick, der virker til at give pote. Komikeren og hustruen Isabella har nemlig solgt lejligheden på Østerbro i en hurtig handel og med et lille afslag.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Parrets 78 kvadratmeter store lejlighed, som de købte tilbage i 2016, var kun til salg i 13 dage, før en køber slog til og endte med at betale 3.650.000 kroner for hjemmet, som oprindeligt var udbudt til 3.695.000 kroner.

De nye ejere kan nu se frem til at overtage de fire værelser på ydre Østerbro med en besparelse på 45.000 kroner.

Hus i Nordsjælland

Sjit happens-skuespilleren og hustruen behøver ikke at lede efter et nyt tag over hovedet. Parret har nemlig allerede fundet et nyt hjem.

I foråret købte de nemlig et 220 kvadratmeter stort hus i Rungsted ikke langt fra havnen i den nordsjællandske bydel for 9.375.000 kroner.

I det klassiske liebhaverkvarter bliver villaerne handlet til solide priser og i årets første kvartal blev husene på Rungsted Kyst i gennemsnit solgt for 37.100 kroner pr. kvadratmeter - hvilket er omkring fire millioner kroner for et familiehus på 110 kvadratmeter.

Nikolaj Stokholms nye hus - en klassisk villa fra 1928 med otte værelser - kostede derimod et stykke over gennemsnittet for området med en kvadratmeterpris på 42.613 kroner.

Komikeren - som mange nok genkender fra underholdningsprogrammerne 'Klipfiskerne' og '5.Halvleg' - er aktuel med comedytouren 'Turen går til Nikolaj Stokholm'.

Han og hustruen Isabella Stokholm blev forældre til sønnen Osvald i starten af året.