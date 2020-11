Komiker i chok før show: Får politibeskyttelse

Komikeren Geo har valgt at tage konsekvenserne af en række ubehagelige beskeder og har nu sørget for politibeskyttelse til sit kommende show

Snart skal komikeren Geo stå på scenen på Bremen Teater i forbindelse med sit onemanshow 'Søn af en psykopat', som handler om hans afdøde far.

Men den 45-årige komiker har flere gange de seneste uger kraftigt overvejet at aflyse hele showet, der løber af stablen i starten af det nye år, fordi han har modtaget truende beskeder - blandt andre fra mennesker, der kendte hans far.

Steril komiker jubler: Far igen

'I går sendte en mand et billede/screendump af, hvor i salen han havde købt en billet til showet i Bremen 26. feb med ordene: 'Jeg kommer i Heltboe’s ånd', skriver han på sin Instagram-profil og fortsætter med at fortælle, at han klart oplevede det som en trussel:

'Dét (...) er en reference til min far, der blev kaldt Heltboe. Og ydermere en reference til at han flere gange har mødt op og ødelagt shows, jeg har lavet i Kbh. Den værste gang var netop på Bremen', skriver han i opslaget, som du kan læse i fuld længde herunder:

'Dyb chok'

Til Ekstra Bladet fortæller Geo, at han som konsekvens af de ubehagelige beskeder har sørget for, at han har politi omkring sig, når oneman-showet løber af stablen i det nye år.



- Igennem min fars ti års lange polititilhold mod mig lærte jeg simpelthen en del betjente at kende, og da min far mange gange var mødt op til mine shows for at gøre showet og livet surt for mig, så begyndte jeg helt automatisk at sende en sms til de betjente, jeg kendte, for at høre, om de ville ind til showet og eventuelt gribe ind, hvis han mødte op - som det skete i 2014 i Bremen. En overtrædelse, han fik syv dages ubetinget fængsel for, siger han og fortsætter:

- Jeg har valgt at gøre det samme denne gang, og derfor kommer der til at sidde politi i salen ved siden af 'min far'.

Komiker i voldsom ulykke: Faldt fire meter ned

Geo fortæller, at han er i chok over, at han fortsat skal forholde sig til sin far og hans venner, selvom hans far døde tilbage i 2015.

- I forhold til ham, der skrev, at 'han ville komme til showet i min fars ånd', må jeg erkende, jeg er i dyb chok over, at jeg stadig skal deale med hans chikane - selvom min far er død, siger han og fortsætter med at fortælle, at han flere gange er blevet konfronteret af hans fars venner.

- Men jeg er jo desværre stødt på hans 'støtte-venner' i bylivet fra tid til anden. De var fortørnede over, at jeg gav ham et polititilhold og var desværre meget aggressive, hvilket én gang endte med trusler og tumult. Så jeg tager ingen chancer, for ja - jeg har da overvejet at aflyse, men så ville min far jo vinde, lyder det videre fra Geo.

Ifølge komikeren påvirker truslerne ham meget i det daglige.

- Altså jeg har jo nydt siden hans død ikke konstant at skulle kigge mig over skulderen - men det er jeg så begyndt på igen, desværre, siger han og fortsætter:

- Jeg må indrømme, at jeg troede, det var ovre med, at folk tager hans parti. Jeg forstår ikke, hvorfor folk vil bruge deres energi på at ramme mig.