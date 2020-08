Komiker i voldsom ulykke: Faldt fire meter ned

Komikeren Geo kom for nylig ud for en slem ulykke, da han lavede havearbejde

Komikeren Geo, der for nylig blev far for anden gang, er i øjeblikket sengeliggende, efter han for et par uger siden var ude for en voldsom ulykke, da han lavede havearbejde.

Her gled han og faldt ned fra fire meters højde.

Se også: Steril komiker jubler: Far igen

Det fortæller den 45-årige komiker i et opslag på Facebook, hvor han ligeledes deler billeder fra hospitalssengen på Rigshospitalet, hvor han var indlagt i en periode.

'Om jeg kommer til Zulu Comedy Galla i aften? Argh...kan ik' af fysiske årsager. De seneste 16 dage har jeg været godt og grundig sengeliggende pga. husligt arbejde i 4 meters højde - som jeg så faldt ned fra', skriver han i opslaget.

I forbindelse med styrtet kom komikeren voldsomt til skade og brækkede flere lemmer. Det skete blot to dage efter, han og hustruen var blevet forældre til deres lille datter.

'Sååå brækkede sgu armen 3 steder, min skulder, slog hul i benet, slog hovedet og alt muligt andet. Så jeg har ikke været til megen hjælp med vores lille datter, Saga, som var to dage, da det skete eller med vores søn, Mattis, på 17 måneder,' skriver han videre.

Geo skulle onsdag aften have deltaget i Zulu Comedy Galla, men har måttet melde afbud grundet ulykken. Her ses han sammen med sin kone, Ditte March. Foto: Mogens Flindt

Søde til at hjælpe

I en sms til Ekstra Bladet uddyber Geo, hvad der gik galt i forbindelse med havearbejdet.

'Det var et klassisk stigeuheld, hvor man som dum mand tænker: 'Det står nogenlunde stabilt', og det gjorde det så ikke,' skriver han og fortæller, at han stadig er præget af smerter og lænket til sengen.

'Jeg er bundet til sengen på grund af diverse brud, og der kommer nok til at gå et år, før jeg kan løfte traktordæk til crossfit, hvis jeg har lyst til det. Det har jeg heldigvis ikke. Men det var faktisk befriende at være indlagt på Riget uden, at det var noget livstruende for en gangs skyld,' skriver komikeren, der flere gange har været ramt af kræft.

Ifølge Geo har det været hårdt for hans kone, at han blev sengeliggende, blot to dage efter de blev forældre for anden gang.

'Det har selvfølgelig været meget hårdt for hende, da hun har skullet tage sig af den nyfødte, Mattis, min datter på 12 år og mig, som har været nærmest hjælpeløs,' skriver han.

Ifølge Geo har de dog haft familie og venner omkring sig, som har været søde til at give en hjælpende hånd.

Se også: DR-værts feriemareridt: - Han skreg af smerte

'Heldigvis har vi haft familie boende fra day 1, som har hjulpet med alt. Nyd. fx billeder hvor min søster vasker mit hår med et decilitermål i sofaen,' skriver han og fortæller videre, at han lige nu tager stærk morfin mod smerterne.

Geo håber på at kunne være klar til at lave comedy-show i forbindelse med Christian Fuhlendorffs Open Mike 31. august. Ganske vist på krykker.