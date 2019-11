Komiker indlagt: - Jeg ramte virkelig bunden

Når komikeren Dan Andersen inviterer Jackie Navarro, Allan Nielsen og Annemette Voss på middag i tirsdagens afsnit af 'Til middag hos...', åbner han op for en svær tid i sit liv.

For et par år siden blev han nemlig indlagt på psykiatrisk afdeling efter et svært brud med sin daværende kæreste, og det satte for alvor sving i komikerens angst, som han har kæmpet med i store dele af sit liv.

- Mit forhold var rigtig dårligt, og jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle hen, og jeg har haft sådan en angst ting kørende hele mit liv. Set i bakspejlet har jeg altid haft angst. Men så er det bare akkumuleret, og så er der sket nogle hændelser, som gjorde, at det til sidst eksploderede. Jeg begyndte at miste virkelighedsfornemmelsen, siger han ærligt i 'Til middag hos...' og fortsætter:

- På det tidspunkt havde jeg en kæreste. Vi skulle ikke være sammen, men jeg blev mere og mere bange for at miste hende, fordi hun var mit eneste holdepunkt. Da det gik galt, sagde mine kammerater, at de ikke kunne hjælpe mig mere, og at jeg var nødt til at få professionel hjælp. Så kørte vi op til psykiatrisk sygehus, og de ville lige beholde mig og se, hvordan jeg havde det, men jeg endte så med at være der i 14 dage, hvor jeg tog frem og tilbage, når jeg skulle sove, siger Dan Andersen, der fortalte, at han også havde tegn på depression i den periode.

Har det bedre i dag

Til Ekstra Bladet fortæller Dan Andersen, at han fortæller om sine psykiske problemer i 'Til middag hos...', fordi han ønsker at bryde det tabu, der kan være omkring angst og andre psykiske lidelser.

- Jeg har jo talt om det ved flere lejligheder. I mit one man show og lige nu er jeg også i gang med at planlægge foredrag omkring det. Det er et meget tabubelagt emne, som jeg ikke synes, man taler nok om. Der er også mange, der har kontaktet mig i forbindelse med 'Til middag hos...', og de fortæller, at de er glade for, at jeg taler åbent om det, siger han til Ekstra Bladet.

Ifølge Dan Andersen har han i dag selv fået det meget bedre, selvom han stadig kæmper mod angsten den dag i dag.

- I dag går det bedre. Jeg har lært at leve med det. Jeg skal lave nogle øvelser, og jeg tager også til tider medicin. Det er ikke fordi, jeg ser angst som noget, der kan kureres. Det er noget, jeg skal håndtere resten af mit liv, men mine anfald er blevet meget mildere i dag, fordi jeg kan mærke symptomerne meget tydeligt. Og så har jeg accepteret det. Det er det største og bedste værktøj.

Dan Andersen fortæller, at indlæggelsen på psykiatrisk afdeling har været et stort skridt på vejen i forhold til at lære at håndtere angsten.

- Indlæggelsen gjorde, at jeg blev taget ud af hverdagen og tog det alvorligt. Jeg blev fjernet fra alle distraktioner. Jeg skulle ikke handle og vaske op. Det gjorde, at der ikke var andet end det, og jeg blev tvunget til at se det (sygdommen, red.) i øjnene. Jeg ramte bunden, og så var jeg jo samtidig sammen med nogle, der havde det på samme måde på mig selv, og det hjalp.

Dan Andersen sammen med Annemette Voss, Jackie Navarro og Allan Nielsen. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Også hans kæreste, Sille, har været en stor støtte i processen.

- Hun betyder alt for mig, og hun har kunnet håndtere det, og det har betydet rigtig meget. Hun kan se mig for den, jeg er, og hun er en rigtig god støtte, siger Dan Andersen og fortæller, at parret er i fuld gang med at købe en grund i Ishøj, hvor de skal bygge et hus.

Du kan se 'Til middag hos...' mandag-fredag klokken 19 på TV3 og Viaplay.

