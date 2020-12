Komiker med fantastisk nyhed: Far vågnet efter en måned i koma

Torben Chris' far på 79 har været i koma i en måned efter at have været smittet med coronavirus

Et vaskeægte december-mirakel er overgået komiker Torben Chris' familie.

Hans 79-årige far, der i en måned har ligget i kunstig koma efter at have været alvorligt syg med coronavirus, er vågnet og trækker nu vejret selv.

Det skriver Torben Chris på sin Facebook-side.

'Så er der sgu status fra farmand lejren. Min far er vågen nu. Han er naturligvis mega afkræftet og træt. En måned er altså en alt for lang power nap, til at man bliver frisk af den. Især i en alder af 79', skriver komikeren.

Han fortæller videre, at faderen ud over den frygtede virus var ramt af lungebetændelse, og derfor har processen været ekstra hård.

Komiker: Min far er i koma

'Nu venter en lang og sej genoptræningsproces. Men det er da alt andet end lige noget nemmere at gå i gang med,når man er vågen, fremfor hvis man tager en permanent lur', skriver han.

Torben Chris annoncerer desuden i sit opslag på Facebook, at han er klar til turné til efteråret. Foto: PR-foto

Få besøgende

Da Ekstra Bladet fanger Torben Chris over telefonen, er han tydeligt lettet over situationen.

- Han er ved sine fulde fem, selvom han er træt. Så det er pragtfuldt, siger han.

Coronareglerne foreskriver, at mens Torben Chris' far ligger på intensiv, må han maksimalt have to besøgende i kort tid ad gangen. Når han inden længe efter planen rykkes til sengeafdelingen, bliver antallet sat ned til en.

- Man kan ikke bare komme på besøg, som man vil, så der er virkelig nogen, der skylder nogle blomster og noget chokolade, når man kommer ud fra hospitalet i denne her tid. Der er ikke meget selskab derinde, fortæller Torben Chris og tilføjer:

- Min datter var med ovre og besøge ham i går. Det fik vi lov til, fordi han ligger på enestue. Og eftersom vi alle sammen har haft corona, så vurderede de, at det var fint nok, at vi lige kom ind og sagde hej. Så det var bare megafedt.

Far i koma på fjerde uge

De ved ikke, hvor længe faderen skal være indlagt endnu, men de regner ikke med, at han kan komme hjem og fejre jul med familien.

- Lige nu er vi bare glade for, at han virker, og at han er ude på den anden side af det værste. Det satser vi på, siger Torben Chris.

Og selvom det vigtigste har været, at faderen nu langsomt kan komme til hægterne, understreger Torben Chris, at det også er vigtigt for ham at dele den gode nyhed.

- Jeg har tænkt meget over i denne her coronatid, at man hører mest om de dårlige historier. Der kører jo en permanent statistik, der viser de syge og de indlagte, men der føres ikke statistik om de raskmeldte. Dem skal man høre om, siger han.