Komiker med trist nyhed

Den tv-aktuelle komiker Heino Hansen har i de senere år hittet stort med sit vanvidsshow 'Heino i Hegnet', der i al sin enkelthed går ud på, at han drikker sig fuldere og fuldere sammen med publikum, imens der synges sange som 'Bonsoir Madame', 'Krummes sang' og 'We Are the World'.

Gang på gang har han kunnet melde alt udsolgt, men i starten af året slog Heino Hansen fast på Facebook, at fire shows i marts ville markere afslutningen på det populære koncept. 7. marts blev det første afviklet i Albertslund, og fire dage senere blev Danmark lukket ned.

Da Ekstra Bladet fanger Heino Hansen over telefonen, lyder den triste melding, at 'Heino i Hegnet' med stor sandsynlighed er fortid.

- Jeg nåede at lave ét ud af de fire, og så blev der lukket ned, siger Heino Hansen.

Der er blot ét show tilbage, og han tvivler på, at det bliver muligt at afvikle.

- Aarhus og Aalborg er aflyst, og så har vi skubbet Odense til oktober, men jeg tror ærligt talt ikke på, at der bliver åbnet op på en måde, så man må sidde 500 mennesker på Magasinet til oktober. Det tror jeg ikke på, fortsætter han.

Magasinet har plads til 500 siddende publikummer og beskrives som en af byens mest intime scener.

Heino Hansen i TV2-programmet 'Stormester'. Foto: TV2

Han vil ikke lukke døren helt for, at konceptet kan vende tilbage en dag, men han har nogle krav, hvis han endnu engang skal stille sig op på en scene og drikke Fernet Branca foran hujende publikummer.

- Det er i hvert fald sidste gang, indtil jeg kan fylde Royal Arena med det, og så er mit mål, at jeg vil genindføre Big Fat Snake på den store scene. Men indtil det kan lade sig gøre, så var det dét.

- Så først fyldte 'Anden' Royal Arena, nu er det Heinos tur?

- Jamen, så lad os sige Parken, siger han med et grin.

Heino Hansen er for tiden aktuel i TV2-programmet 'Stormester', hvor han i fredagens afsnit forårsagede en hjernerystelse på sig selv, da han kastede en vandmelon op i luften og headede til den. En aktion han ikke var skide stolt af, da han ringede til lægen. Det kan du læse mere om herunder:

