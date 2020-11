Komiker: Min far er i koma

Den danske komiker Torben Chris fortæller i et ærligt opslag på Facebook, at hans far er hårdt ramt af covid-19.

'Tak til alle jer, der spørger ind og ønsker god bedring til min farmand. Han ligger stadig i kunstig koma og kæmper mod Covid. Og den seje jyske krop arbejder hårdt, for temperaturen har været oppe og vende de 41,5', skriver Torben Chris til opslaget, der blev lagt op mandag.

Til teksten har han delt et billede af ham og sin far, hvor de sammen sidder i et badekar - en pendant til et lignende billede Torben Chris havnede i en shitstorm for at have taget sammen med sin dengang toårige datter.

'Men vi tror på sejr. Imens vi venter på min far bliver frisk, så synes jeg godt vi lige kan hygge os med dette billede endnu en gang. Det er fra et reklame stunt for “Men’s Room 3”. Havde jo dengang netop erfaret at et billede af en far i bad med sit barn kunne stikke helt af', skriver Torben Chris og tilføjer:

'Billedet gik totalt viralt, til min fars store fornøjelse, og hjalp voldsomt med billetsalg. Her 5 år efter har covid så sat en stopper for både min fars model karriere og til dels billetsalget til den “Men’s Room 4” tour der starter til september. Men krydser sgu fingre for, at vi får begge dele kick startet igen. Jyden er jo stærk og sej'.

Til Ekstra Bladet fortæller Torben Chris, at han går til farens tilstand med en gevaldig ja-hat, da der var positive nyheder så sent som i går.

- Der var han vågen i fem minutter og trak vejret selv, det er noget, man kalder et godt tegn. Han er 79 år, men ellers frisk. For 11 år siden skvattede han ned fra et stillads og havde 21 brud i ansigtet, så han mistede en del af synet. Men det kom han også tilbage fra. Han er en frisk, gammel mand, når han ikke ligger der, siger Torben Chris og fortæller om andre ting, der gør, at han har taget de optimistiske briller på:

- Da han ikke måtte løbe i skoven, købte han og konen bare en tandem. Han har virkelig gåpåmod, og jeg tror ikke, at en forvokset influenza slår ham ihjel, jeg er måske heller ikke gået ligeså meget i panik over covid-19, som resten af befolkningen er. Det hører også med til historien, at han har været sendt til tælling før af influenza og været indlagt på grund af det. Også med en lungebetændelse. Men han er en ukuelig optimist.

- Han og min mor, der er 71 år, cyklede også frem og tilbage fra covid-testen, og da den var positiv tog de i sommerhus med kamillete. Det gik godt for hende, men ikke for min far, siger han.

Torben Chris under Comedy Aid 2018, hvor han var blandt værterne. PR-foto

Sært og mærkeligt

Selvom Torben Chris har anlagt den positive tilgang til farens koma, så erkender han, at situationen ikke er nem.

- Det er pisse-sært og mærkeligt. Man må jo ikke besøge ham, der er én, der kan besøge ham, og det er min mor, så den tager hun. Man tænker, at han har så meget fightervilje den mand, at hvis de bare kan vække ham, så skal han nok kæmpe sig op på hesten igen.

Komikere smittet med coronavirus

Torben Chris har selv oplevet at være smittet med coronavirus. Tilbage i juli fortalte han til Ekstra Bladet, at han ikke havde haft symptomer, men alligevel valgte at blive testet 18. juni, da kollegaen Mikkel Klint Thorius, som han kort forinden have været til fest med, fik at vide, at han var smittet.

Hans erfaring med covid-19 er derfor, at det er utroligt forskelligt, hvordan det rammer.

- Min mor fik heller ikke symptomer, selvom hun er 71 år. Hun børstede den af sig uden så meget som en panodil, siger Torben Chris.

Komikeren er en del af en branche, der er hårdt ramt af nedlukninger og restriktioner. Billedet, han har fået taget med sin far, var et reklamestunt for showet 'Men's Room 3'. Til september næste år kommer den fjerde udgave sammen med Thomas Hartmann.

- Vi komikere er hårdt ramt, men jeg er iført en meget stor ja-hat. Jeg har ingen ansatte og intet hus, der skal betales. Jeg har været mere hjemme i weekenderne, end jeg har været de sidste 15 år. Det er mere sur røv at være restaurationsejer og servicere syv mennesker i stedet for 1000, siger han.