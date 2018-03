Komiker skal være far: - Jeg har ingen kommentarer

Journalist og komiker Huxi Bach skal være far til sit første barn sammen med kæresten, den tidligere P3-vært Frederikke Halling Hastrup.

Det skriver Se og Hør.

Ifølge ugebladet skulle det være en måned siden, at den vordende mor er gået på barsel.

Men selvom man ofte jubler over familieforøgelser, er Huxi Bach temmelig kort for hovedet, da Ekstra Bladet ringer til ham.

- Jeg kan læse, at du skal være far?

- Det har jeg ingen kommentarer til.

- Okay... Jamen så tillykke.

- Det er vist kun det, vi kan blive enige om. Jeg har ikke noget at sige, lyder det fra den 40-årige journalist og komiker.

Selvom Huxi Bach ikke vil bekræfte de - forhåbentlig - lykkelige omstændigheder, skulle den altså være god nok. Ekstra Bladet har kontaktet Frederikke Halling Hastrup pr. mail, men har fået et automatisk svar tilbage.

- Tak for din mail. Jeg er gået på barsel, står der i der i mailen.

Parret fortalte første gang om deres forhold i august 2017.

Huxi Bach fortalte i et stort interview med Ekstra Bladet om sit og kærestens forhold. Dengang fortalte han, at han drømte om at få børn, men ikke havde travlt.

- Nu skal jeg nok passe på, hvad jeg siger, men er det ikke sådan en kvindeting? Jeg er ikke presset i den retning. Men det må da gerne ske - og gerne inden jeg bliver 50, sagde Huxi Bach i efteråret 2017.

Frederikkes drømmemand

I 2012 var Frederikke Halling Hastrup Roskilde Festival-reporter på P3. I den anledning fik Ekstra Bladet fik en snak med hende om, hvad hun leder efter i en mand.

- Jamen, så skal han være to meter høj. Svømmertypen, sagde hun dengang og tilføjede, at han også skulle være god til at danse limbo.

Om Huxi Bachs limboevner var det, der fejede benene væk under den syv år yngre Frederikke Halling Hastrup, melder historien desværre intet om.

