Komiker tordner: Nu må det fandeme stoppe

Debatten raser i Danmark, efter DR kunne fortælle, at forældre i stigende grad beder om at få retoucheret deres børns skolebilleder.

Det har fået flere kendte politikere, som statsminister Mette Frederiksen (S), Inger Støjberg (V) og Søren Pape (K) til at lægge deres skolefotos online for at gøre op med tendensen. Det samme har flere kendte danskere, som eksempelvis Amalie Dollerup og Ruben Søltoft gjort.

Uffe Holm er selv far til to små børn, Texas og Holly, og han langer i et opslag på Instagram kraftigt ud efter danske forældre, der ikke kan acceptere deres børn, som de er.

- Så har vi balladen igen, for det store samtaleemne i Danmark lige pt er, at der er skolefotografer, der bliver bedt af forældre om at redigere deres billeder, så deres børn ikke har gule tænder, deller eller hvad fanden ved jeg. Nu må det fandeme stoppe, tordner han på det sociale medie og fortsætter:

- Prøv at høre her, det er jo ikke Instagram, vi lever i, hvor alt skal være perfekt. Der er gymnasiepiger, der kraftedme snitter i sig selv og går ud af gymnasiet, fordi de ikke tror, at de er gode nok. Hvad fanden er det for et signal at sende til sine børn?

Uffe Holm med sin datter Holly på den røde løber. Foto: Mogens Flindt

Tag jer sammen

Han advarer samtidig imod, at forældre er med til at øge usikkerheden hos deres børn, hvis de får redigeret billedet, så barnet ikke kan genkende sig selv.

- De kan sgu da godt se forskel på et billede, hvor de står helt snorlige med hvide tænder og en fedtprocent på fire i forhold til, når de kigger sig selv i spejlet. Det er ikke den bedste måde at give børn selvværd på, så I må kraftedme tage jer sammen, og så fortælle jeres børn at I elsker dem præcis, som de er. Og så kan I også lige starte med at elske jer selv, når I er i gang, siger han vredt.

Da Ekstra Bladet fanger Uffe Holm over telefonen, er han på ferie, men giver alligevel en hurtig kommentar. Han kalder tendensen med de redigerede skolefotos 'skræmmende'.

- Jeg synes, det er en skræmmende verden, vi er på vej ind i. Man må jo ikke noget mere, alt skal være perfekt og alle tænker så meget over, hvad andre tænker, forklarer han.

Ketchup på trøjen

Han har selv lagt et hav af billeder og videoer op af sine børn på Instagram, men det kan ikke sammenlignes med de redigerede skolefotos, forklarer han.

- Det er det, man netop kan se på min Instagram. Vi bruger aldrig filter, vi redigerer ikke engang filmen, vi tager bare et one take, og hvis de har ketchup på blusen, så har de ketchup på blusen. Vi har slet ikke tænkt over det, det ligger ikke til os. Vi prøver at være meget, som vi er, og det er også det, jeg prøver at lære mine børn.

Til gengæld er han vild med, at statsministeren med flere har lagt deres gamle skolefotos online for at gøre op med tendensen.

- Jeg elsker det, jeg elsker, elsker det. Det burde man bare gøre. Jeg tænkte selv på at opfordre folk til at tage deres skolefotos og lægge dem op, men så kom folk mig i forkøbet og gjorde det selv, siger han.