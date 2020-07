Komikere smittet med coronavirus

En række danske komikere har været smittet med coronavirus.

En af dem er Torben Chris, der ikke havde symptomer, men alligevel valgte at blive testet 18. juni, da kollegaen Mikkel Klint Thorius, som han kort forinden have været til fest med, fik at vide, at han var smittet.

Det skriver B.T.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Torben Chris, at han få dage senere fik at vide, at testen var positiv, og at han dermed var smittet.

- Det var egentlig lidt et tilfælde, for jeg havde fået at vide, at jeg var udenfor risikogruppen. Myndighederne mente, at han var blevet smittet om tirsdagen, og jeg havde været sammen med ham fredagen inden, siger Torben Chris, der alligevel valgte at blive testet.

- Testen var positiv, og så var jeg bare sådan helt: 'hvad?'. Jeg var faktisk lige på vej ud for at underholde på to efterskoler, fortæller komikeren, der derfor i første omgang derfor fik travlt med at finde en afløser til de jobs.

Symptomer udeblev

Torben Chris og familien gik derefter i isolation. Komikerens kone blev også smittet, men hun oplevede heller ingen af de alvorlige symptomer.

- Jeg ventede bare på, at der kom nogle symptomer, men de kom så bare ikke. Nu er jeg raskmeldt igen, for der er åbenbart nogle, der slet ikke får symptomer. Det hører man bare ikke så meget om. Man hører kun om alle dem, der er ved at dø af det, siger han og fortæller, at de umiddelbart ikke har smittet andre, inden de fandt ud af, at de var ramt.

- For eksempel er min storebror ikke blevet smittet, selvom han har kørt bil med os begge to og har siddet og spist chips med os fra den samme skål og sådan noget. Det er sgu ret utroligt, men det lykkedes os at holde det til os to.

Derfor tænker Torben Chris også, at der kan være mange rundt omkring i Danmark, der har været syge, uden de ved det.

- Jeg tænker, at jeg jo vitterlig ikke ville have opdaget, at jeg var syg, hvis ikke jeg havde taget den test, så hvordan skulle man også høre om de folk? Det er jo heller ikke sikkert, at jeg er blevet smittet af min ven Mikkel. Jeg kunne være blevet smittet hvor som helst af en anden tilfældig gut eller gutinde, som bare havde gået rundt ude uden symptomer. For hvordan skulle de vide det?

- Det er jo et kæmpe tilfælde, at jeg fik taget en test. Der kan jo være mange blandt os, som man ikke opdager, lyder det fra ham.

Mikkel Klint Thorius er ifølge Torben Chris også en af de komikere, der har været ramt af sygdommen. Foto: Jonas Olufson

Udover Torben Chris og Mikkel Klint Thorius er mindst fire andre komikere altså blevet smittet. Og selvom han ikke med sikkerhed kan sige, at de har smittet hinanden, så ser han det som ret sandsynligt.

- Det er mit indtryk, at vi er blevet smittet af hinanden - nogle af os nok til det samme show, hvor der var en fest bagefter. Vi har jo også været til nogle af de samme open mics, efter der er blevet åbnet op for det, og der snakker vi jo i den samme mikrofon. Så det er jo selvfølgelig et godt sted for corona til at spredes, og jeg tænker, at det er der, det er sket, siger Torben Chris.

I dag er Torben Chris helt rask og kan igen arbejde og møde folk uden smittefare.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mikkel Klint Thorius. Komikerens manager, Lærke Nørgaard, oplyser dog, at han ikke ønsker at udtale sig.