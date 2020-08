Komikerpar deler stor nyhed: 'Se godt efter'

Komikerparret Ane Høgsberg og Lasse Madsen kan snart se frem til at være en mere på matriklen.

De har nemlig delt, at de venter deres første barn sammen.

Det sker på det sociale medie Instagram, hvor begge komikere har lagt et billede ud, der bekræfter graviditeten.

'Hvis man ser godt efter, så er der på det her billede: 1 doodle, 2 voksne og 2 børn. Hurra og tillykke til os, vi skal være forældre sammen', skriver en glad Ane Høgsberg til et fint sommerbillede, hvor parret er sammen på.

Lasse Madsen fatter sig lidt mere i korthed og har delt et billede af gravide Ane, mens han har skrevet 'Tullemor' efterfulgt af et hjerte.

Lidt af en overraskelse

Graviditeten er dog kommet som en overraskelse for flere af parrets følgere, der skriver, at de troede, at Ane Høgsberg slet ikke ønskede børn med reference til et interview med Clement i 2017, hvor komikeren fortalte, at hun ikke ønskede at sætte børn i verden, fordi den er farlig, klimaet er på 'rumpetten' og folk slår hinanden ihjel.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ane Høgsberg, men hun ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Danskerne lærte først komikeren rigtig godt at kende, da hun medvirkede i 'Vild med dans' i 2017. Her kom hun på en 11. plads med Esbern Syhler-Hansen.