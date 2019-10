Konen vidste intet: Nu skal de skilles

- Kunne jeg lige få dig til at tjekke, om jeg egentlig er gift, nu hvor du er inde i systemet?

Sådan lød spørgsmålet til en medarbejder på Borgerservice, da brandingekspert Pernille Rahbek tidligere på måneden skulle afhente et NemID. Det blev starten på en pudsig historie.

Det viste sig nemlig, at hun, og den tidligere DR-vært Reimer Bo Christensen, aldrig er blevet lovformeligt skilt, efter parret blev separeret i 2010.

Pernille Rahbeks mistanke udsprang af, at hun i forsommeren modtog et valgkort, hvor hun var tiltalt som 'fru'.

- Det kommenterede min datter. Og så forklarede jeg hende, at man altid hedder fru, også selvom man er blevet skilt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Efter et par måneder besluttede hun sig alligevel for at undersøge sagen nærmere:

- Jeg er i et meget seriøst forhold til en anden mand, så jeg tænkte, at det måtte jeg se at få gjort noget ved

Reimer Bo Christensen og Pernille Rahbek gik fra hinanden i 2010. Foto: Jesper Stormly Hansen

Drillerier fra eksmanden

Pernille kunne dog ikke få sin ægtestand oplyst på Borgerservice, så hun skrev til sin eksmand, som havde noget interessant at berette.

- Jeg svarede, at vi teknisk set var separeret, men at vi kunne blive skilt i løbet af halvandet sekund, fortæller Reimer Bo Christensen til Ekstra Bladet.

Den tidligere DR-vært fortæller, at han og Pernille Rahbek blev separeret i 2010 under helt fredelige forhold.

- Jeg har hele tiden vidst, at vi bare var separeret, og jeg har da tænkt, at vi også skulle tage det næste skridt og blive skilt. Men det har ingen praktisk betydning, ud over at man ikke kan gifte sig igen.

Ifølge Reimer Bo Christensen er den manglende skilsmisse delvist et resultat af, at hans ekskone, efter hans udsagn, ikke er så gode venner med de digitale systemer.

- Der har været lidt drilleri fra min side. Jeg har tænkt, at hun sikkert en dag ville komme i kontakt med NemID og e-Boks, så hun kunne tage det næste skridt. Det er bare ren praktik, der ligger ikke noget som helst gemt i det.

- Det er ikke fordi, at vi har været i tvivl eller noget som helst. Vi er bare rigtig gode venner, der næsten snakker sammen hver dag. Vi har det skidegodt sammen.

Reimer Bo Christensen og Pernille Rahbek blev gift i 2004 i Farum Kirke. Foto: Claus Lunde

Straks-skilsmisse og refleksionsperiode

Pernille Rahbek har med sit nyerhvervede NemID nu sørget for, at parret efter 9,5 års separation kan blive skilt. Men så let skal det ikke være.

- Det sjove er, at fordi Pernille har krydset af, at vi skal have en straks-skilsmisse, skal vi nu have en refleksionsperiode på tre måneder. Vi har jo haft refleksion i 9,5 år, men nu skal vi tænke over det i yderligere tre måneder, fortæller Reimer Bo Christensen.

Det bekymrer dog ikke Pernille Rahbek, som understreger, at de i hendes optik har været skilt i de 9,5 år:

- Men jeg er nok lidt mere loose omkring sådan nogle ting end de fleste. Og så har Reimer og jeg også bare et godt forhold. Hvis vi var blevet skilt på en dårlig måde, havde det været værre.

Det nyskilte par tager altså situationen med et smil, og i august fejrede de sågar 15 års bryllupsdag sammen med deres to døtre.

- Pernille er den allerbedste mor, mine yngste piger kunne få. Og hun er min bedste ven og fortrolige. Og jeg må ønske hende alt godt ude i friheden, skriver Reimer Bo Christensen på sin Facebook-profil om sin ekskone, som han efter 9,5 års separation nu skal skilles fra.

