Kongehuset ydmyger Kjær: Fratager titler og ridderkors

Christian Kjærs næste besøg hos dronningen bliver nok uden smil eller kram.

Margrethe har frataget den 76-årige rigmand hans titler, og han skal derfor aflevere sit ridderkors og kammerherrenøgle tilbage.

Se også: Susan Astani-Kjær: Jeg skulle ikke have blandet mig

- Vi kan bekræfte, at Christian Kjær har fået frataget sine ærestitler og sin titel som ridder af første grad af Dannebrogordenen.

- Christian Kjær er orienteret, udtaler kongehusets kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Intet fortilfælde

Degraderingen er en direkte konsekvens af, at Christian Kjær i marts blev dømt i byretten for i sin bil at have ramt en trafikofficial med lav fart i Hørsholm nær sit hjem.

Retten i Lyngby straffede den nu tidligere kammerherre med en betinget fængselsdom på 30 dage, ligesom retten fratog ham kørekortet i et år og tildelte en bøde på 10.000 kroner.

Christian Kjær om datterens bryllup: Jeg ved ikke, om vi bliver inviteret

Uden for retslokalet afskrev Christian Kjær efter domsafsigelsen enhver lille risiko for, at hans to ærestitler og ordenen var i fare for at blive taget fra ham på grund af dommen.

Alligevel skulle det ende således.

Ramte official

Sagen, der har fået kongehuset til at degradere Christian Kjær efter de mange årtiers venskab, udspillede sig sommeren 2018.

Christian Kjær trillede en lørdag morgen mod bageren i konens blå Tesla for at købe rundstykker og kanelsnegle til sig selv og familien.

På vej mod bageren passerede han skilte, der forbød kørsel i bil ved T-krydset længere fremme, fordi det for området lokale cykelløb blev afholdt denne dag.

Kammerherre Kjær: Det betyder min titel

Ved krydset nærmede Christian Kjær sig to trafikofficials, der med bemyndigelse fra politiet råbte og brugte fagter for at få ham til at bakke, inden han kørte ind på løbsruten.

I retten fandt man det bevist, at Christian Kjær ved mødet overfusede de to trafikofficials og ramte en af dem med Teslaen med lav fart.

Christian Kjærs sekretær oplyser, at han er ude at rejse, og at han derfor ikke har nogen kommentar.

Læs mere om sagen i Ekstra Bladet Plus:

Margrethe førte selv kniven: Derfor røg hans ridderkors