Konkurs: Mister jobbet

Annette Heick havde glædet sig til, at hun på mandag skulle i gang med prøverne til musicalen 'Company'.

Men de prøver kan hun nu se langt efter, for forestillingen, der skulle have fundet sted i det lokale kulturhus Bastionen i Nyborg, er nemlig blevet aflyst.

Det fortæller Annette Heick til Billed-Bladet.

- De er desværre gået konkurs i Nyborg. Det var en virkelig god forestilling, så det er vildt synd for alle involverede, fortæller Annette Heick til ugebladet.

Aflysningen betyder, at 47-årige Heick får mere sommerferie sammen med familien end først antaget.

- Jeg skulle have startet på mandag, så nu får jeg pludselig en lang sommerferie. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, for hvad skal jeg så?, siger hun.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Annette Heick, der oplyser, at hun på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer, fordi hun overvejer, hvordan hun skal reagere på situationen juridisk.

Til november skal Annette Heick i gang med prøverne på musicalen 'Mama Mia' i Tivolis koncertsal. Den får premiere i foråret 2020. Foto: Johan Paulin

Sygdom

På grund af ferie har det ikke været muligt at få en kommentar fra kulturhuset Bastionen, hvor musicalen skulle være afholdt.

På deres hjemmeside oplyser de dog, at forestillingen er aflyst med følgende forklaring:

'Teaterproduktionsselskabet Damby&Wahlers har aflyst Musicalen Company grundet pludselig sygdom. Pga. sommerferielukket vil alle billetter blive refunderet efter 12. august', lyder det.

Til Ekstra Bladet fortæller Allan Wahlers, der er direktør i Damby&Wahlers, at han ikke vil komme nærmere ind på grunden til aflysningen.

- Det er personligt, så det vil jeg ikke gå mere ind i. Skuespillerne, der skulle have været med, er alle med i Skuespillerforbundet, så der bliver taget hånd om dem der, og gæsterne får refunderet pengene for deres billetter, siger han og henviser til en pressemeddelelse udgivet på Facebook.

Her forlyder det, at det er sygdom, der er årsag til den pludselige aflysning.

'Det er med stort vemod, at damby&wahlers i dag må meddele, at produktionen af musicalen COMPANY med planlagt premiere onsdag d. 18. september 2019 på Bastionen i Nyborg må lægges ned på grund af pludselig sygdom i produktionsselskabet. Dermed kan selskabet ulykkeligvis ikke løfte opgaven', lyder det i pressemeddelelsen.

'Vi er utroligt kede af ikke at kunne få lejlighed til at præsentere denne skønne musical med iscenesættelse af Jan Hertz og med et helt igennem fantastisk hold af medvirkende. Og ikke mindst er vi kede af det i forhold til publikum, der havde så meget at glæde sig til', står der videre.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Allan Wahlers, at Damby&Wahlers er gået konkurs som konsekvens af sygdommen.

Musicalen 'Company' skulle have haft premiere i Nyborg 18. september.