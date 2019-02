Konkurs: Taber millioner

At træde ind i byggebranchen har langt fra været en dans på roser for tv-vært, designer og iværksætter Emil Thorup.

Han har nemlig været nødt til at begære sit byggefirma ET Byggeri konkurs efter et turbulent år.

Det skriver Børsen.

Tilbage står mellem 20 og 25 kreditorer, der tilsammen mangler 800.000 kroner, mens Emil Thorup selv står til at miste i nærheden af tre millioner kroner på firmaet, som han stiftede tilbage i 2016.

- Helt konkret starter problemerne allerede i efteråret 2017, hvor vores totalentreprenør går konkurs ud af det blå. Herefter opstår der en serie af ting, der efterfølgende leder op til konkursen, men det er her, det starter, og siden går det bare ned ad bakke, fortæller Emil Thorup til Børsen og understreger, at hans primære fokus har været at færdiggøre de igangværende byggeprojekter for kunder, så ingen af dem kom til at stå med håret i postkassen i forbindelse med konkursen.

Emil Thorup var med i 'Vild med dans' 2018, hvor han dansede med Jenna Bagge. Foto: Mogens Flindt

Anderledes branche

I interviewet fortæller Emil Thorup, at det er kommet bag på ham, hvor anderledes byggebranchen er i forhold til andre fag, han har involveret sig i tidligere. Ifølge ham har han oplevet, at folk ikke altid holder, hvad de lover i byggebranchen, hvilket han ellers har været vant til i for eksempel designbranchen.

Emil Thorup synes dog ikke, at han har taget for let på opgaven og arbejdet med ET Byggeri.

- Der er ikke nogen tvivl om, at hele processen er dybt beklagelig. Men jeg vil ikke sige, at jeg har taget for let på det. Det har virkelig, virkelig gået mig meget på, og jeg hæfter mig ved to ting i den forbindelse. Jeg har gjort alt, hvad der var i min magt, for at det ikke skulle ske, og jeg er uden sammenligning den største kreditor, siger han til Børsen.

Mange projekter

Emil Thorup er kendt for at have mange projekter kørende på samme tid. Lige nu er han vært på 'Nybyggerne', driver sit eget møbelfirma og meget, meget mere.

- Når man er iværksætter og har rigtig mange jern i ilden, som jeg godt kan lide at have, og som er det, jeg gør, så må jeg bitterligt erfare, at hvis man ikke giver projekter den nødvendige kærlighed, så risikerer de at dø, siger Emil Thorup.

Emil Thorup erkender samtidig, at det er ham, der har det fulde ansvar for, at firmaet nu er begæret konkurs, men han påpeger samtidig, at han har været uheldig med sine samarbejdspartnere, og at det også har en del af skylden. Derfor fortæller han også, at han nu vil tage 'en seriøst pause' fra byggebranchen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Emil Thorup i forbindelse med konkursen, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

