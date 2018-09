Kontroversiel dansk rapper: - Sut min klit!

'Sut min klit'

Beskeden er klar i den seneste video fra sangerinden med det borgerlige navn Nikoline Vicic Sunshine Rasmussen, der gerne vil sætte gang i kønsdebatten.

Det gør hun med en ny musikvideo, hvor Oliver Bjerrehuus, Peter Aalbæk, Ditte Hansen og Louise Mieritz medvirker i meget udfordrende tøj.

Ifølge Nikoline er videoen meget mere end en gimmick.

- 'Sut min klit' er et opgør med sexisme, og det er dét alle medvirkende i videoen har til fælles. I min musik forholder jeg mig til min samtid, og sexisme er aktuelt også her i 2018. Det er vi langt fra kommet af med. For eksempel censureres kvinders nøgenhed i det offentlige rum og på nettet. Med videoen befrier jeg det maskuline og feminine i os alle sammen, fortæller Nikoline til Ekstra Bladet.

Selvom det virker til, at den kontroversielle sangerinde laver sjov med mandlige rappere, så mener hun, at der ligger mere bag.

- Det er ikke en modpol til mandlige rappere. De tager jo ikke fat i religionskritik og fjerdebølgefeminisme. Det er jo ikke bare sut min klit, se mine biler og penge. Det er meget mere end det, lyder det fra Nikoline.

Selvom det ikke er et modsvar til andre rappere, så forventer Nikoline at få nogle reaktioner på musikvideoen.

- Jeg laver denne her video for at udtrykke mig. Jeg er musiker. Nu er videoen ude, og folk kommer til at reagere på forskellige måder. Sådan er det.

'Sut min klit' er også soundtracket til den nye biograffilm 'Ditte & Louise'.

