Kontroversiel radiovært i vildt angreb: Hashkultur på Radio24syv

Hvis man tør stole på den nu bortviste radiovært René Fredensborg, så hersker der en hashkultur på Radio24syv, hvor assistenter sendes i byen for at købe hash uden at nogen har et problem med det.

En anklage, der afvises af chefredaktør på Radio24syv Jørgen Ramskov.

Fredensborg fortæller om sit syn på kulturen på radiostationen i et stort interview med fagbladet Journalisten, som har besøgt den tidligere radiovært i Filippinerne, hvor han bor med sin kone og nyfødte datter.

Assistenter køber hash

Her fortæller han om den famøse handling i forbindelse med Folkemødet i år, hvor René Fredensborg gemte hash og MDMA i bilen hos en intetanende medarbejder, som skulle fragte en bil fra Danmark til Bornholm via Sverige, der endte med at udløse en bortvisning til en kontroversielle vært.

Ifølge Fredensborg skabte stofferne ikke problemer, da de blev opdaget. Tværtimod fik han røget hash med flere kendte ansiger.

- Vi ender med at ryge det og have det sjovt. Jeg bliver megaskæv og mødes senere med Mads (Brügger, red.) og Mikael (Bertelsen, red.), og alle er skæve. Det må man godt være på radioen. Altså, på Radio24syv er der ikke nogen, der ikke kan lide at ryge. Lad mig sige det sådan, fortæller han.

Ifølge Fredensborg er der tale om en 'kultur på radioen, der lægger op til, at folk har det ene og det andet med', og kalder det for en afart af hykleri, at man 'henretter ham, der fik en anden til at transportere noget, man selv sidder og ryger'.

- Altså. Vi har sendt assistenter til Staden for at købe hash til vores julefrokoster og sommerfester, hvor cheferne også var med. Der var da ikke nogen, der havde et problem med, at de cyklede ud på Christiania og købte 10 gram hash og løb en risiko, forklarer René Fredensborg.

Det skriger til himlen

Chefredaktør på Radio24syv Jørgen Ramskov har dog svært ved at genkende det billede, som hans bortviste medarbejder tegner, forklarer han til Ekstra Bladet, men tilføjer samtidig, at han naturligvis ikke kan tjekke, hvad folk laver i deres fritid.

- Anklagerne siger måske i virkeligheden mere om René og hans virkelighedsopfattelse. René er ikke bortvist for at ryge hash i sin fritid eller være en ballademager. Han er bortvist, fordi han er groft ukollegial, siger Jørgen Ramskov og tilføjer.

- Det største spørgsmål er vel i virkeligheden, om nogen har lyst til at være på en arbejdsplads, hvor ens kolleger putter stoffer i den bil, man skal køre gennem et fremmed land og gennem en told. Hvis man har lyst til det, så fred være med det. Men det bliver ikke her.

- Han siger, at der hersker en hashkultur på Radio24syv?

- Ja, og det skriger jo til himlen. Du er velkommen til at ringe random til folk herovre og spørge, om det er rigtigt. Jeg skal gerne give dig listerne. Der er ikke nogen her, der smugler stoffer i radioens biler eller lignende. Der skal nok være medarbejdere på Radio24syv, som har røget hash i deres fritid, ligesom der er andre steder. Men det er et fuldstændigt forkvaklet billede, han tegner.

Jørgen Ramskov afviser blankt anklagerne fra sin bortviste medarbejder. Foto: Helle Arensbak

Klokkeklare regler

- Hvordan er jeres regler for stoffer som hash og opefter?

- Vi har ingen regler for, hvad folk foretager sig i deres fritid, men der er ikke nogen her, der må møde fulde eller påvirkede på arbejde. Det er sket én eneste gang, og det var et kontrolleret forsøg, som René lavede i studiet med tre andre, hvor de tog en meget afmålt dosis MDMA under overvågning af en læge. Ellers er reglerne klokkeklare her som alle andre steder. Man møder ikke påvirket på arbejde. Hvis man gør, så får man en advarsel, og hvis man fortsætter, bliver man fyret.

- Har sagen med René Fredensborg gjort, at du vil indskærpe over for medarbejderne, hvad der er acceptabelt og ikke?

- Nej eller jo. Jeg tror, at det står rimelig klart over for folk, at man ikke må bruge andre mennesker til at smugle stoffer. Vi har ikke haft situationer, hvor folk tumler skide fulde eller stofpåvirkede rundt i arbejdstiden, så det ser jeg ingen grund til at indskærpe, lyder det fra Ramskov, der tilføjer, at han er træt af, at en person, der har 'begået noget, som er fuldstændigt utilgiveligt i min bog, prøver at børste det af på en masse medarbejdere, som opfører sig godt og fint og laver fremragende radio hver dag'.

Verdens mindste smuglersag

René Fredensborg understreger over for Ekstra Bladet, at han ikke har været påvirket på arbejde. Han understreger desuden, at der ikke står i artiklen, at han har røget med og mener desuden, at hans udtalelser er taget ude af kontekst, skriver han i en mail.

'Når man får besøg af en journalist, selv fra ens eget fagblad, og bliver interviewet i 24 timer om verdens mindste smuglersag, mens man drikker øl og cocktails på en palmestrand, så er det selvfølgelig let for journalisten at konkludere, at ALLE ryger, og at der IKKE er nogen, der IKKE kan lide at ryge hash. Jeg har allerede præciseret, at selvfølgelig ryger ALLE ikke, jeg kan i flæng nævne bogholderen Martin og rengøringskonen Ilona og størstedelen af de vandkæmmede journalister, der sidder i det, vi kalder Nyhedsafdelingen, men Jørgen og mig gør for eksempel, og det sætter jeg utrolig stor pris på.'

Han mener, at det er medieforligsforhandlingerne, der gjorde, at han blev bortvist.

'Det var jo sådan at ingen tilsyneladende havde et problem med den smugling, som jo gik så glat, så glat, selv om den ret beset ikke var gennemtænkt af mig - hvilket jeg har undskyldt for igen og igen - men sagen var, at vi stod i en medieforligsforhandling. Det er det, der skuffer mig mest i denne sag. At slipsedrengene altid vinder til sidst, og at Jørgen går rundt i angstfyldte underbukser og som sådan er den mest ukollegiale i denne sag. Han burde stå op for den fine ruskultur, vi tillader os at have på landets bedste radio.'