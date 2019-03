Kontroversielt interview brugt før tid: - Stærkt problematisk

- Skal vi lave en kop te? Skal vi gå en tur i haven?

De to spørgsmål har på bare to dage opnået kultstatus, efter de har spillet en væsentlig rolle i den omdiskuterede radiodokumentar 'Hele Danmarks Ghita', der blev sendt første gang 13. marts på Radio24syv.

Her går et interview med den kendte radiovært Iben Maria Zeuthen og den folkekære skuespiller Ghita Nørby helt galt.

Ghita Nørby amok på radiovært: - Du er dybt åndssvag!

84-årige Nørby får blandt andet kaldt den 50 år yngre Zeuthen for 'overfladisk', 'dybt åndssvag' og 'sindssyg' og vrænger ligefrem af hende, da hun forsøger at lette stemningen ved at foreslå den famøse kop te.

Men allerede tre uger inden programmets premiere kunne radiokanalens lyttere høre dele af interviewet i satireprogrammet 'Den Korte Radioavis'.

Overlap mellem Den Korte Radioavis og Hele Danmarks Ghita Den Korte Radioavis sendt 20. februar Rasmus: Skal jeg ikke hente en kande te? (…) Kirsten: Jeg er et voksent menneske. Det gider jeg ikke. Jeg kan ikke tage dig, når du er sådan. Jeg kan simpelthen ikke tage dig. Jeg ved ikke, hvad det er. Altså – jeg er et voksent menneske. Jeg kan simpelthen ikke snuppe dig. Jeg kan ikke tage dig, du. Nej, jeg må tage et billede af dig. Du ser så dum ud. Er du klar over det? Det bliver jeg nødt til at vise til mine veninder. Hold kæft, hvor ser du dum ud, du. Jeg tror altså, vores samtale slutter her. Det må du ikke. Det må du ikke gøre. Du ER ikke noget. Du er ingenting. (…) Rasmus: Hold da kæft. Hvem fanden har pisset på din sukkermad? Kirsten: Ikke engang dét kan du sige som et menneske. Hold da kæft. Hvem fanden har pisset på din sukkermad? Nej, altså nej. Det kan jeg simpelthen ikke. Rasmus: Kirsten, skal vi gå en tur i haven eller hvad? Kirsten: Skal vi gå en tur i haven eller hvad? Hele Danmarks Ghita sendt 13. marts Ghita: Jeg kan ikke tage dig! Jeg kan ikke svare på sådan nogle selvhøjtidelige, idiotiske spørgsmål. Du må altså ikke behandle mig sådan. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg kan ikke holde det ud. (…) Iben: Skal vi lave en kop te? Ghita: Ikke engang dét kan du sige som et menneske. Skal vi lave en kop te? Iben: Skal vi gå en tur i haven? Ghita: Skal vi gå en tur i haven? (…) Du byder ikke på noget. Du ER ikke noget. (…) Altså… jeg er et voksent menneske. Jeg svarer ikke på sådan noget idiotisk noget. Det kunne ikke falde mig ind. Jeg vil ikke have det. (…) Iben speaker: Hun tog et foto af mit udstyr med sin mobiltelefon og sagde til mig, at det var for, at hun kunne vise sine venner, hvor dumt det hele så ud. Vis mere Luk

Anarkistisk og autonom

Men det er slet ikke et problem, vurderer Mads Brügger, der er kanalchef på Radio24syv.

- 'Den Korte Radioavis' er en autonom, anarkistisk redaktion. Hvordan de har opsnappet, hvad der er i optagelsen med Ghita Nørby, ved jeg simpelthen ikke, men de har indhold i deres programmer, der er inspireret af samtaler, de møder på radioen. Og så har de lavet noget satire over det – jeg ser ikke det store drama i det, forklarer han til Ekstra Bladet.

Ifølge Radio24syv var Ghita Nørby blevet gjort opmærksom på, at programmet ville blive sendt og hvornår, hvilket er almindelig forretningsgang. Men hun kendte ifølge Brügger ikke til sin rolle i satireprogrammet.

- Det tror jeg helt ærligt ikke, at hun har vidst. Men som sagt ser jeg ikke noget problem i, at en satireredaktion laver satire på et dokumentarprogram.

- Heller ikke selvom det endnu ikke var blevet sendt?

- Jamen, det er jo same-same but different, vurderer han.

- Er det ikke en sammenblanding af fakta og fiktion, at et seriøst interview optræder i Den Korte Radioavis, før det er blevet sendt?

- 'Den Korte Radioavis' er et satireprogram. De har ladet sig inspirere af virkeligheden, men det er fiktion. Det har ikke noget med journalistik at gøre.

- Så du siger, at der ikke er noget sammenfald?

- Det er muligt, men jeg bliver nødt til at fastholde, at 'Den Korte Radioavis' er et satireprogram.

Ghita efter katastrofalt interview: - Væk, farvel

Stærkt problematisk

Lars Kabel, der er lektor og medieforsker på Danmarks Journalisthøjskole, finder det derimod kritisabelt.

- Det er i høj grad et problem, at et interview, der er blevet lavet til en dokumentar, bliver brugt i så et markant et satireprogram som 'Den Korte Radioavis', slår han fast over for Ekstra Bladet.

- Troværdig journalistik lever blandt andet gennem den kontrakt, der bliver lavet mellem kilden og mediet eller journalisten. Kontrakten er måske ikke brudt, men det er stærkt problematisk, at den ikke indeholder, at interviewet kan bruges i andre sammenhænge, tilføjer han.

Han understreger, at det problemet ikke er, at man laver satire over et markant interview, men at Den Korte Radioavis’ redaktion har haft adgang til det, før det blev sendt.

Lars Kabel giver ikke meget for Brüggers forklaring.

- Det er et klassisk gadedrengeagtigt svar. Hvis man går ud af det spor, så ender man i nogle problematiske positioner, vurderer han.

Ghita Nørby har afvist at tale med Ekstra Bladet om sagen. Over for dr.dk har hun beskyldt Radio24syv for at udnytte situationen.

'Hele Danmarks Ghita' kan høres HER.

