Kort efter brud: Afslører ny kæreste

I slutningen af januar afslørede Elvira Pitzner, der især er kendt fra 'Diamantfamilien' på TV2 Zulu, at hun var blevet single, og at hun og Marc Skovsbøg, som hun havde dannet par med i flere år, var gået fra hinanden.

Men nu har Elvira Pitzner atter fundet kærligheden.

Det afslørede hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber i forbindelse med premieren på filmen 'The Gentlemen' i Big Bio i Københavns Nordhavn.

Hun var dog ikke meget for at afsløre så mange detaljer om sin nye flamme.

- Jeg har ham med i dag, men jeg vil gerne holde ham lidt for mig selv. Men man kan godt sige, at det er en ny kæreste, sagde Elvira Pitzner, der derfor heller ikke tog ham med ned ad den røde løber.

Elvira Pitzner indtog den røde løber sammen med sin mor, Katerina og hendes to søstre, Thalia (i rødt) og Ofelia. Foto: Mogens Flindt

- Hvordan har I mødt hinanden?

- Det er svært at sige. Jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg har ikke lige sådan... Forskellige steder. På swingerklubben, sagde hun med et grin.

Ifølge Elvira Pitzner har de to dog kendt hinanden i et længere stykke tid, hvor de kun har været venner.

- Det er faktisk sådan et semi-gammelt bekendtskab, men der har aldrig været noget andet end, at jeg altid tror, at vi har haft et godt øje til hinanden. Men der har aldrig været noget, for når jeg har en kæreste, så er jeg meget loyal, sagde hun videre.

Du kan se et billede af Elviras nye fyr herunder:

Vil have privatliv

På den røde løber blev Elvira Pitzner gjort selskab af sin familie, heriblandt søsteren Thalia Pitzner.

Også hun har fundet sig en sød fyr, men ønsker heller ikke at afsløre for mange detaljer om ham:

- Det er bare rart at kunne holde sit privatliv lidt privat. Vi deler ud af så meget, når vi åbner os op udadtil både på tv og Instagram, og så er det bare fedt at kunne have en lille smule for sig selv. Elvira viser jo også billeder af ham, men det er også bare rart at tage tingene stille og roligt, sagde hun og fortsatte:

- Jeg har det sådan, at den dag, jeg bliver gift, der skal jeg nok annoncere det og sige 'thats the one'. Lige nu er det meget rart sådan her. Man skal også have lov til at kunne fucke up i sit liv og ændre mening, sagde hun videre.

Afslører ny kæreste

På den røde løber afslørede Pitzner-søstrene, at der snart muligvis kommer en ny sæson af 'Diamantfamilien', og at Elvira Pitzner samtidig snart får sit helt eget program på Dplay og Kanal 4, der hedder 'Bare Elvira'.