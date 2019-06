Kort efter brud: Faldt om på McDonald's

Forleden fortalte Mathilde Beuschau til Ekstra Bladet, at hun og kæresten Rene havde valgt at gå hver til sit.

Siden da har 'Årgang 0'-deltageren haft meget om at se til. Så meget, at det tirsdag resulterede i, at hun faldt om på om den McDonald's, hvor hun arbejder.

'Jeg er normalt ikke en person, der ligger kedelige ting ud af mig selv. Men i går kunne min krop ikke mere, og jeg besvimede på arbejdet. Heldigvis var der en masse søde kolleger til at hjælpe mig', skriver hun på sin Instagram-profil og fortsætter:

'Men det jeg vil sige er, at man skal huske at mærke efter. Der foregår meget i mit liv pt. med flytning, og nu er jeg alene. Det vigtigste er at mærke efter, for når din krop selv begynder at sige fra, skal du også lytte til den', skriver hun.

Mathilde Beuschau var sammen med sin familie en del af TV2's dokumentarserie 'Årgang 0' indtil 2007. Foto: TV2/Thomas Marott

Meget stresset

Til Ekstra Bladet fortæller Mathilde Beuschau, at hun efter omstændighederne har det godt.

- Jeg er helt okay. Jeg er bare under ret meget stress lige nu, og det gjorde, at min krop sagde fra. Jeg står midt i en flytning, og så er McDonalds bare et fysisk hårdt arbejde, siger hun.

Efter episoden var den 19-årige 'Årgang 0'-deltager et smut til lægen. Her så alt dog umiddelbart fint ud.

- Alt ser helt fint ud, men nu skal jeg bare have noget ro i kroppen. Jeg er lidt øm på min skulder, fordi jeg faldt ned på den. Men der var en anden leder på mit arbejde til at hjælpe samt en kollega, siger hun.

Tager den med ro

Det er kun en lille uge siden, at Mathilde Beuschau bekræftede, at hun var blevet single. I den forbindelse efterspurgte hun også hjælp til at finde en ny lejlighed i København blandt sine følgere. Det er allerede lykkes.

- Jeg har heldigvis fri lidt nu her, så jeg kan flytte mine ting over i den nye lejlighed og passe på mig selv, siger hun.

Mathilde Beuschau blev kendt i store dele af Danmark, da hun deltog i det populære dokumentarprogram 'Årgang 0' på TV2 sammen med sin familie. I 2007 valgte de dog at trække sig fra programmet af personlige årsager.

I dag arbejder Mathilde Beuschau som skiftleder på McDonald's og er derudover meget aktiv på Instagram, hvor hun forsøger at bryde igennem som influencer.