Kort efter brud: Har fået ny kæreste

Jon Edlund, der er kendt for sin medvirken i 'Den store bagedyst' på DR i 2018, har fået en ny kæreste.

Under sin deltagelse i bageprogrammet, hvor 25-årige Jon Edlund nåede hele vejen til finalen, boede han sammen med sin kæreste Christina i Aarhus.

Det forhold varede dog ikke ved, og de to er for nylig gået fra hinanden.

Men når et lys slukkes, tændes der som bekendt et nyt. Jon Edlund har nemlig fundet kærligheden på ny.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har fået en ny kæreste. Det er faktisk meget nyt og skete for et par dage siden, men det er ikke noget, jeg går stille med dørene med. Jeg har det rigtig godt, og det er virkelig dejligt. Hun har slået benene væk under mig, siger den forelskede 'Bagedyst'-deltager.

Han fortæller, at han og ekskæresten gik fra hinanden for et par måneder siden, fordi de var begyndt at 'vokse fra hinanden'.

- Det havde gået ned ad bakke i længere tid, så det var det bedste for os begge, at vi gik hver til sit, siger han og understreger, at han på nuværende tidspunkt ikke vil afsløre mere om det nye forhold eller detaljer om sin udkårne.

Jon Edlund (til venstre) deltog i 'Den store bagedyst' i 2018, hvor Emil Obel (til højre) endte med at løbe med sejren. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Tager på vild rejse

Det er dog ikke kun på kærlighedsfronten, at Jon Edlund har vind i sejlene.

Han har nemlig stadig stor succes med sin bagning, hvor han står bag flere kurser og events. Han er blandt andet ansat i Timm Vladimirs Køkken, som er en køkkenvirksomhed, hvor han underviser.

- Det er jeg stadig rigtig glad for. Så der er både fuld fart på bagning og på madlavning, siger han.

Snart tager Jon Edlund også på en længere tur til Alaska.

- Jeg tager faktisk af sted i nat, og der kommer jeg til at forlade jordens overflade fuldstændig. Det er en overlevelsestur til Alaska. Det er mig selv og syv andre mænd, der skal af sted. Vi skal ud og overleve i naturen - lave mad på bål, sove i telt og alle de ting. Det bliver hårdt fysisk og mentalt, men jeg glæder mig til at udfordre mig selv, siger han og fortsætter:

- Det er uden telefoner og helt væk fra omverdenen, så jeg kommer til at savne min familie, mine venner og min kæreste. Jeg kommer især til at savne hende. Men jeg tror, det bliver så svær en udfordring og hårdt fysisk og mentalt, at alt min opmærksomhed kommer til at gå med det, så det går nok hurtigt. På en eller anden måde bliver det jo også rart at komme væk.

Jon Edlund er i gang med at studere til lærer, men studiet er for en stund blevet sat på pause for at fokusere på andre projekter. Derfor skal han heller ikke bekymre sig om at forsømme sin undervisning, mens han er i Alaska.

- Jeg regner med, at jeg vender tilbage til studiet til januar. Men lige nu fokuserer jeg på rejsen og på bagning, siger han.