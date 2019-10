Kort efter brud: Nu afslører hun ny kæreste

Tilbage i juli afslørede smykkedesigneren Mai Manniche, at hun var forelsket og havde fundet en kæreste. Kort efter berettede hun dog, at hun igen var blevet single, fordi det ikke fungerede mellem de to.

I kølvandet på bruddet fortalte 35-årige Manniche til Ekstra Bladet, at hun fik tonsvis af tilbud fra mænd, der gerne ville have hende med på date - både på sociale medier og på mail.

Men de mange interesserede mænd må se langt efter en date med Mai Manniche. Hun er nemlig atter optaget.

Se også: - Jeg vælter mig i lumre tilbud

Det afslører hun på Facebook, hvor hun angiver, at hun nu er i et forhold.

Til Ekstra Bladet fortæller smykkedesigneren, at hun endnu ikke har lyst til at afsløre identiteten på sin nye flamme.

- Jeg har mødt ham igennem fælles bekendte og er rigtig glad. Jeg havde ikke lige set det komme, men det er dejligt. Jeg holder ham dog lidt for mig selv i forhold til at sætte navn på, siger hun.

Mai Manniche står bag JEWLSCPH. Foto:

Ifølge Mai Manniche er hendes nye kæreste ikke kendt i offentligheden.

- Han er helt udenfor offentligheden og arbejder som personlig træner. Så det er noget langt væk fra det, jeg laver, hvilket jeg tror er rigtig godt. Vi har kendt hinanden længe, men først over de sidste måneder har det udviklet sig, siger hun og understreger, at der er en bestemt ting, hun faldt for ved ham.

- Han giver mig modstand, og så accepterer han, at jeg har psoriasis, fortæller Mai Manniche, der flere gange offentligt har fortalt om sin sygdom.

Se også: Efter kun en måned: Nu er hun single igen