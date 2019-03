Kort efter brud: Scorer dansk reality-babe

De sidste par dage har flere danskere på de sociale medier spekuleret i, hvorvidt Lenny Pihl, der især er kendt fra 'Paradise Hotel', og Julie Melsen fra 'Love Island' har fundet sammen.

Flere har nemlig bemærket, at de to har brugt en del tid sammen på det sidste. Både på bowlingbanen, til middag og hjemme i privaten.

Og ifølge Lenny Pihl er der noget om snakken. De to er nemlig kommet meget tæt på hinanden den seneste tid.

- Vi er ikke kærester endnu, men vi dater og har set meget til hinanden på det sidste, siger Lenny Pihl til Ekstra Bladet.

Lenny Pihl fortæller, at han og Julie Melsen ikke har kendt hinanden længe, men at de hurtigt fandt ud af, at de har god kemi.

- Vi har faktisk kun kendt hinanden i en uges tid. Jeg kom til Julies åbning af Juliver (hendes skønhedssalon, red.). Der mødte vi hinanden, og så har vi skrevet en del sammen siden. Så var vi sammen om søndagen, og så har vi været sammen siden. Den ene ting tog ligesom den anden, lyder det fra Lenny Pihl med et grin.

Lenny Pihl har kastet sin kærlighed på Julie Melsen fra 'Love Island'. Foto: Anthon Unger

Dejlig og sød

Lenny Pihl vil derfor heller ikke udelukke, at de to vil kalde sig kærester i fremtiden.

- Det kan jeg ikke udelukke, griner Lenny Pihl.

- Julie er virkelig dejlig og sød, og jeg kan rigtig godt lide hende.

Selvom det ikke er mere end en måneds tid siden, at Lenny Pihl annoncerede, at han og Nadja Hansen, som han mødte under 'Paradise Hotel', var gået fra hinanden efter over et år sammen, så er han klar til kærligheden på ny.

- Jeg er helt ovre det med Nadja, og jeg er klar på kærligheden igen, og nu har jeg fundet Julie, siger en glad Lenny Pihl.

Også Julie Melsen er for nylig kommet ud af et forhold. Hun deltog i TV3-programmet 'Love Island', der løb over skærmen i efteråret, og her faldt hun pladask for Oliver Erngart. De to blev hurtigt kærester, men da de vendte hjem til Danmark igen holdt kærligheden ikke.

Julie Melsen er lige nu aktuel i 'For lækker til love' på Viafree, men det lader til, at hun allerede har fundet kærligheden - uden programmets hjælp. Efter bruddet med Oliver Erngart datede Julie Melsen Frederik Valeur, der er kendt fra 'Paradise Hotel', i en kort periode.