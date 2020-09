Kort efter skilsmisse: Viser ny kæreste

Den danske sangerinde Kat Stephie Holst, der blandt andet er kendt fra gruppen Sukkerchok, og som har deltaget i Dansk Melodi Grand Prix, kunne i november sidste år bekræfte over for Ekstra Bladet, at hun skulle skilles fra sin mand Lars Godbersen.

Men nu smiler kærligheden igen til sangerinden.

På Instagram fortæller hun således til et billede af hende selv og en mand ved navn Michael, at hun har fundet sig en kæreste.

'Nyder en velfortjent spa getaway med kæresten', skriver den 34-årige sangerinde efterfulgt af et hjerte.

Da Ekstra Bladet fanger Kat Stephie Holst over telefonen, er det en glad stemme, der fortæller, at de faktisk har været kærester længe, efter de mødtes over Tinder i marts.

- Jeg er glad, vi har været sammen i en fem måneders tid nu, fortæller hun og siger, at det er helt bevidst, at hun har ventet med at vise sin jævnaldrende kæreste frem.

- Vi har gået og overvejet, hvordan vi skulle gøre. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at når man ligesom mig nogle gange bevæger sig i offentligheden, så må man også bare gøre det. Man skal jo gøre det på et eller andet tidspunkt, og det passede bare nu. Jeg tror også bare, at jo ældre man bliver, jo mere sikker vil man gerne være på forholdet. For mig er det vigtigt, at jeg ved, det er en person, der skal være i mit liv rigtig, rigtig længe, og det ved jeg med ham.

Sukkerchok bestående af Kat Stephie Holst, Inez Gavilanes og Malene Qvist genopstod for nylig efter ti års pause. Foto: Mogens Flindt

Flyttet sammen

Parret er allerede flyttet sammen. Og Michael, der arbejder som CRM-konsulent, er et godt match for sangerinden.

- Uden at skulle ramme nogen, er han en, der ikke er i samme branche som mig, og det er nyt. For mig er det en kæmpe omvæltning og meget nyt, at det er en person, der slet ikke har noget at gøre med den underholdningsbranche, jeg befinder mig i. Den modsætning og det modspil til mig er helt perfekt. Han er selvfølgelig meget støttende, det er rigtig fedt.

Her er sandheden om dramatisk brud: Derfor gik vi fra hinanden

Umiddelbart kan det virke hurtigt at kaste sig ud i et nyt forhold, så kort efter skilsmissen blev annonceret, men Kat fortæller, at hun og eksmanden gik fra hinanden allerede i september, to måneder før de meldte det ud. Og da de skiltes som venner, og de begge er videre, har hun ingen betænkeligheder ved at kaste sig ud i et nyt forhold.

Faktisk var det en større udfordring at skulle oprette en profil på Tinder.

- Jeg sagde til mine veninder, at det skulle jeg fucking ikke, hvis nu der var nogen, der fandt ud af, at jeg havde en Tinder-profil. Jeg gad det ikke, men så kom corona, hvor man jo aldrig ville komme til at møde nogen. Jeg kunne mærke, jeg var klar, så jeg valgte at lave en anonym Tinder, griner hun.

- Så uden billede, men med en hamrende god profiltekst eller hvordan?

- Noget i den stil, haha. Det var ikke, fordi man ikke kunne se, hvem jeg var, jeg skjulte bare mit ansigt. Jeg havde for eksempel et billede, hvor jeg stod på hænder, så man ikke kunne se mit ansigt, men man kunne se min krop, griner hun en smule forlegen.

- Du lyder meget glad?

- Jeg er også pisse glad. Jeg har det godt. Det kører.

Dansk sangerinde skal skilles

Nem beslutning

Det er under et år siden, at Kat kunne annoncere, at hun og Lars Godbersen skulle skilles. Her fortalte parret til Ekstra Bladet, at bruddet foregik i fred og fordragelighed.

'Ikke alle ting her i livet er lige nemme, og for de fleste er det at gå fra hinanden desværre et tabu og et nederlag. Vi har for noget tid siden taget beslutningen om ikke at skulle være sammen længere, men denne beslutning har - helt aparte - været rigtig nem for os', skrev parret i en fælles mail til Ekstra Bladet.