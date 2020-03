Kort efter utroskab: Bendtner tænker på bryllupsrejse

I Dplay-serien 'Bendtner og Philine' kom det frem, at fodboldspilleren for nyligt havde været kæresten Philine Roepstorff utro med en 20-årig til en julefrokost. Der var ingen tvivl om, at det for alvor slog skår i parforholdet.

Under det nyeste afsnit af Dplay-serien ses det dog tydeligt, at Nicklas Bendtner på trods af utroskab tager forholdet med Philine meget seriøst og bestemt ser en fremtid sammen med hende.

Bryder sammen: Bendtner var utro med 20-årig

- Vores bryllupsrejse ville ikke være her. Jeg ville jo skulle føje dig. Så det ville være noget action/adventure-tur. Du ville ikke bare ligge og slappe af. Det her er mere for mig, lyder det fra Bendtner under parrets juleferie på Maldiverne.

- Jeg synes, det er en fed samtale det her. Om bryllup, udbryder en noget overrasket Philine.

- Men jeg vil da gerne høre, hvor du tænker, bryllupsrejsen skal gå hen?, fortsætter hun.

- Det kunne være en lang tur på en måned, der sluttede af et sted på en uge, hvor man slappede af. New Zealand kunne være lækkert, det har jeg hørt gode ting om. Men det kommer til at være dig, der planlægger bryllupsrejsen, som alle andre fruer, forklarer Bendtner.

Se også: Dansk tv-kendis lagt for had: - Jeg er så ked af det

Selvom Philine virker interesseret i kærestens overvejelser, hersker der dog ingen tvivl om, at hans utroskab ikke er glemt endnu.

- Det er da interessant, hvad han har at sige om bryllupsrejsen. 1: Fordi han skal fri. 2: Der skal siges ja, og det er ikke der, vi er lige nu. 3: Fordi han lukker meget lort ud, og så er det nogle gange meget interessant lige at høre, hvad han har at sige, griner hun.

Bendtner og Philine har officielt været kærester siden 2018, men har datet ad flere omgange. De har i alt kendt hinanden i syv år.

Du kan se 'Bendtner og Philine' på Dplay.

'Bendtner & Philine': Fuldstændig tomhjernede