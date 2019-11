Kort fornøjelse: 'Vild med dans'-vært dropper Tinder

Tinder er fortid for Sarah Grünewald, der til gengæld kan glæde sig over, at spandevis af kvinder ønsker at byde hende på en kop kaffe

Det var en kæk Sarah Grünewald, der for små to uger siden kunne fortælle til Se og Hør, at hun havde oprettet en profil på Tinder og både søgte efter mænd og kvinder.

Men glæden varede kort.

Det afslører hun over for ugebladet Her&Nu.

- Jeg har slettet Tinder igen. Jeg var der i 22 timer. Til gengæld er der nu 240 kvinder, der gerne vil ud og drikke en kop kaffe med mig. Og jeg har fået 1.000 nye, kvindelige følgere på Instagram, griner Sarah Grünewald.

Christiane har købt L.O.C. ud

Den kønne tv-værtinde har efter skilsmissen fra Rasmus Backhaus ledt efter et nyt hjem til sig selv og sønnen Luis, og det er fundet i Snekkersten, hvor hun ifølge ugebladet har fundet sig en gammel Villa Villekulla med have og værksted. Samtidig bor hun tæt på sin eks-svigermor, som Luis derfor stadig kan få set en masse.

Skilsmissen, der kom offentligheden for øre i starten af året, hvor Grünewald selv bragte den triste nyhed på Instagram, har været en hård nød at knække. Det fortalte hun for nylig i podcasten 'Fårking far'.

- Jeg har grædt fra min inderste, inderste knogle over den mand, som jeg virkelig, virkelig elsker. Da jeg mødte Rasmus, var jeg ikke ét sekund i tvivl om, at han var manden i mit liv, og at han var manden, jeg ville have et barn med, for han var klart det smukkeste menneske, jeg nogensinde har mødt, forklarede hun i podcasten.

Sarah Grünewald kan opleves på TV2 hver fredag i 'Vild med dans'. Derudover medvirker hun for tiden i Søren Kragh-Jacobsens kommende film 'Lille sommerfugl'.