Kort inden fødsel: Dansk kendispar tager stort skridt

Til maj bliver kendisparret Laila Friis-Salling og Mads Madsen forældre for første gang, når de byder velkommen til en lille datter.

På trods af den glade nyhed om familieforøgelsen har parret indtil nu boet hver for sig og pendlet frem og tilbage mellem Sjælland og Jylland, hvor de hver især har arbejdet.

Men det skal være slut, når babyen kommer til verden. Derfor har parret nu valgt at flytte sammen i et hus på Sjælland.

- Det er et hus, vi har haft et stykke tid nu, og som også kan bruges som sommerhus. Men man kan bruge den som helårsbolig, og der bor vi lige nu. Vi er flyttet herover, så vi kan være samlet på Sjælland, og så Mads stadig kan arbejde i København, siger Laila Friis-Salling til Ekstra Bladet.

Se også: Dansk kendispar afslører kønnet

Hurtig flytning

Ifølge Laila Friis-Salling gik det dog lidt hurtigere end planlagt med at flytte sammen, efter coronavirussen for alvor fik sit tag i Danmark.

- Vi flyttede herover, da isolations-tingen startede. Der besluttede vi, at vi ligeså godt kunne flytte herover nu, men ellers var planen, at vi først skulle flytte sammen, når min barsel startede, siger hun med et smil.

Ifølge 34-årige Friis-Salling nyder parret, at de nu er tæt på hinanden og ikke behøver at pendle frem og tilbage.

- Det er mega nice. Vi klarer os rigtig godt. Men det er en mega mærkelig følelse ikke at skulle planlægge weekenderne så meget, som vi ellers har gjort før i tiden, og at vi ikke skal frem og tilbage hele tiden. Det er meget dejligt, siger hun og fortæller videre, at det er planen, de bliver boende i huset, når baby kommer til verden.

Laila Friis-Salling glæder sig til at blive mor for første gang. Privatfoto

Lige nu er parret ligesom mange andre danskere gået i isolation i kølvandet på udbredelsen af coronavirus, men de er gode til at få tiden til at gå og nyde den ekstra tid, de har sammen.

- Mads har lavet et udendørs træningsareal, og jeg går rigtig mange ture. Der er nemlig ikke så mange mennesker her, så man kan sagtens gå uforstyrret. Derudover ser vi Netflix, hygger os og maler vægge. Der er masser at lave, siger hun.

Se også: Dansk kendispar afslører kønnet

Glæder sig

Både Laila og Mads er dog efterhånden ved at være utålmodige og vil gerne snart møde den lille ny.

- Vi glæder os så meget. Alt babytøj er vasket, og babyværelset har været klar de sidste tre måneder, siger Laila med et smil.

- Jeg håber, hun kommer før Mors dag, så jeg ikke skal vente et helt år på at fejre det. Mads glæder sig også sindssygt meget. Han vil gerne have, at hun snart kommer ud. Han har valgt tøj til hende og glæder sig til at synge 'Frozen' med hende. Hun sparker sindssygt meget, og vi glæder os bare til at møde hende.

- Hvordan har du det med, at du skal føde i denne her tid, hvor coronavirus jo er på alles læber, og hvor sundhedsvæsenet er ekstra presset?

- Selvfølgelig ville man gerne føde, når det ikke er så presset. Men jeg synes mest, det er synd for sundhedspersonalet. Ikke for mig. Jeg tager det stille og roligt og tager det, som det kommer. Det ville selvfølgelig være fint, hvis man skal føde, uden at alle står i beskyttelsesdragter, men forhåbentlig når vi ikke dertil, siger hun og fortsætter:

- Jeg har isoleret mig selv for ikke at få corona. Jeg tænker virkelig meget på det. For jeg tænker også på min familie og andre ældre, der er meget svage. Jeg ønsker heller ikke at smitte en fra sundhedsvæsenet, for så skal de i karantæne, og hvem skal så passe på os?

Laila Friis-Salling og Madsen stod officielt frem som par i starten af 2019. De blev for nylig forlovet og glæder sig til, at de får tid til at planlægge bryllup, når deres lille datter er kommet til verden.