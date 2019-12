Kræftramt Lars Høgh rørt til tårer

Det var ikke til at se, at den danske fodboldlegende Lars Høgh er alvorligt syg af kræft, da han lørdag formiddag storsmilende ankom til Sankt Laurentii Kirke i Kerteminde sammen med sin datter Josefine Høgh, inden hun skulle sige ja til tv-værten Lasse Sjørslev.

Efter vielsen var overstået, var der da heller ikke andet end smil til overs, da den stolte far tog sig tid til at sætte et par ord på, hvordan det føltes at føre sin 30-årige datter op ad kirkegulvet.

- Det var rigtig hyggeligt og rigtig sjovt. Jeg har virkelig set frem til det. Vi har allesammen glædet os sindssygt meget. Både hende og jeg, sagde Lars Høgh med et smil og fortsatte:

- Men hun blev sgu lidt nervøs, da vi begyndte at nærme os kirken. Men så endte det alligevel med, at hun gik og grinte lidt af det hele. Det var skidehyggeligt. Vi kørte lige en runde, så det passede med tiden. Vi var enige om, at vi jo ikke skulle komme for tidligt, fortsatte Lars Høgh, der under vielsen også fældede et par tårer.

- Det kunne ikke være bedre. Her står jeg med begge mændene i mit liv, sagde en glad Josefine Høgh, mens hun stod imellem sin far, Lars Høgh, og sin ægtemand, Lasse Sjørslev. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lars Høgh var et stort smil til sin datters bryllup. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lasse Sjørslev og Josefine Høgh annoncerede, at de var blevet kærester i starten af 2019, blev forlovet i september og blev i dag - kun tre måneder efter - gift.

Men selvom forholdet er gået stærkt, byder Lars Høgh Lasse Sjørslev varmt velkommen i familien.

- Det er kommet forholdsvist hurtigt, at de skulle giftes. Men nu har jeg lært Lasse og hans familie og venner at kende. Og de siger alle sammen, at de aldrig har set ham så glad. Og jeg ser jo min datter stråle. Så det kan vi kun være sindssygt lykkelige for, og det er vi også. Vi har virkelig glædet os til i dag, lød det fra Lars Høgh, der understregede, at han har det godt - trods sin kræftdiagnose.

- Vi holder det lige på det niveau, det skal være. Det er en glædes dag, så jeg har det skidegodt, sagde han med et smil, inden han fortsatte i retning mod de opstillede pølsevogne for at få sig en lille bid mad, inden festen fortsatte på Lundsgaard Gods i Kerteminde, hvor omkring 130 mennesker er samlet til fest.

Lars Høgh havde lørdag svært ved at lade være med at smile. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lars Høgh med sin kone, Tine Høgh. Foto: Tariq Mikkel Khan

Syg af kræft

Tilbage i august 2018 fortalte den tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh, at han var ramt af kræft i bugspytkirlen, og at situationen var alvorlig.

I november lød det, at en operation for en kræft-tumor i bugspytkirtlen var forløbet godt, og i januar var han tilbage på træningsbanen i Brøndby og for landsholdet, hvor han er målmandstræner.

Men i oktober i år viste det sig, at kræften atter var vendt tilbage.

- Helt ærligt så har jeg det faktisk godt, men lægerne siger noget andet. Jeg har fået et tilbagefald, sagde Høgh i 'Go' aften Danmark',

- Det var noget af en mavepuster for mig og min familie. Vi var der sammen allesammen. Jeg har haft fokus på at blive rask og komme ud og sparke bolde og få et normalt liv, men

Josefine Høgh og Lars Høgh kommer ud fra kirken i Kerteminde. Foto: Tariq Mikkel Khan

jeg havde lige 14 dage, hvor jeg ikke vidste, hvilket ben jeg skulle stå på, sagde han videre.

