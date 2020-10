Kræftramt rockstjerne: Vil ikke have ondt af sig selv

Det står langt værre til end først antaget for den danske 'Pretty Maids'-sanger Ronnie Atkins.

Efter at have fået konstateret lungekræft for et år siden, fortalte han i februar måned i år, at han var blevet kræftfri - men helt så nemt skulle det altså ikke være.

Ikke nok med at kræften er tilbage - den er nu på et fremskredent stadie.

'Jeg vil ikke gå i detaljer, men blot fortælle, at jeg uheldigvis stadig kæmper med kræft. Efter smerter og en scanning lige før påske i år fik jeg at vide, at kræften havde spredt sig, og jeg blev diagnosticeret med kræft på fjerde stadie, hvilket i princippet er uhelbredeligt,' skriver heavy metal-sangeren i et opslag på Facebook.

Gode og dårlige dage

Ronnie Atkins fortæller, at han har stor støtte fra familie og venner og fortsætter med at lave musik.

'Der er to veje, jeg kunne gå nu. Jeg kan sidde i hjørnet og have ondt af mig selv (hvilket jeg nok gjorde i et stykke tid), eller jeg kan forsætte med at leve og gøre, hvad jeg gør bedst - og jeg vælger det sidste,' skriver han.

Atkins fortæller, at han trods omstændighederne har det godt, og han har musik på vej i den nære fremtid.

'Jeg får stadig behandling - hovedsageligt immunterapi. Jeg har permanente smerteproblemer og andre følgesygdomme at kæmpe med. Og mentalt har jeg mine gode og dårlige dage - sådan må det være! Men jeg er i gode hænder hos lægerne og personalet, der behandler mig, så alt i alt er jeg ved godt mod'.

'Det er, hvad det er, og jeg kan ikke ændre det overhovedet, så jeg sigter efter at få det bedste ud af livet,' skriver han og sender en stor tak til alle de fans, der har fuldt ham gennem perioden.

