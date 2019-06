Kræftramt tv-læge: Sådan går det efter omfattende operation

Det er lidt over et halvt år siden, at tv-lægen Charlotte Bøving gennemgik en omfattende kræftoperation.

I dag ser fremtiden noget lysere ud for den 52-årige, der fik fjernet seks kræftknuder og 70 centimeter af sin tyndtarm.

- Jeg er lykkelig for, at jeg næsten er symptomfri i dag. Før operationen var jeg meget plaget af hjertebanken, nattesved og ind i mellem astmasymptomer, som kom og gik, forklarer hun til Ekstra Bladet.

Charlotte Bøving, der især er kendt fra 'Lægen flytter ind', tabte syv kilo lige efter operationen, hvor hun kæmpede med tarmslyng og opkast, men nu er hun tilbage på sin normalvægt og har det med egne ord ’skidegodt og kan det hele igen’.

Hun bliver aldrig erklæret helt rask, men hun har det markant bedre og kan nøjes med en sprøjte én gang om måneden for at holde sine metastaser i skak. Derudover bliver hun scannet hver tredje måned.

Ekstra Bladet mødte Charlotte Bøving bare ni dage efter hendes operation. Her viser hun arret frem. Foto: Anita Graversen

Faktisk har hun det så godt, at hun har travlt med foredrag flere gange om ugen og desuden er gået i gang med et nyt tv-eventyr – sammen med blandt andre Mascha Vang er hun ved at indspille en temalørdag til DR2 med titlen 'Hvad skal jeg dø af'.

Her kigger hun nærmere på, hvordan gentest kan afsløre, hvad en person er særlig disponeret for af sygdomme.

- Det er ikke en hemmelighed, at Mascha Vang har været bange for at have dårlig genetik med sig, og det har vi så kigget nærmere på.

Charlotte Bøving og Mascha Vang under optagelserne til 'Hvad skal jeg dø af'. Foto: Privat

De nye tests bringer både muligheder og potentielle problemer med sig. For er det egentlig en fordel at vide, hvad der kan ende med at gøre én syg på længere sigt.

Ville gøre det selv

Selv er Charlotte Bøving dog ikke i tvivl om, at hun gerne ville have haft svaret, hvis hun havde haft muligheden for år tilbage.

- Hvis jeg havde haft mulighed for at gøre noget ved min diagnose, ville jeg gerne have åbnet den kuvert.

Bøving havde flere debatter under Folkemødet sidste uge. Her ses hun med sin kone, Pernille, Cecilie Hother og hendes mand samt Mascha Vang. Foto: Privat

- Jeg tror, det kommer til at fylde meget mere i de kommende år. Man skal bare huske på, at en genanalyse ikke kan stå alene. Der kræver, at der er en læge til at tolke den, og at man holder den op imod ens livsførelse. Har du for eksempel en øget risiko for at få lungekræft, er det ret usmart at ryge, konstaterer hun og tilføjer, at hun drømmer om at lave en hel programserie om samme emne i stil med 'Lægen flytter ind'.

Derudover er der en ny bog på vej fra Charlotte Bøvings hånd. Den handler om at håndtere vrede og er inspireret af Charlotte Bøvings egen opvækst, som hun tidligere har fortalt om i DR-serien 'Din psykopat!'.

Bogen udkommer 24. september.

