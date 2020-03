Kræftsyg tv-læge jubler: - Det er helt fantastisk

Tv-lægen Charlotte Bøving har igennem længere tid kæmpet en kamp mod uhelbredelig tarmkræft, og da hun i september sidste år var til kontrol, var beskeden nedslående. Her lød det, at man havde fundet nogle pletter på den ene lunge, og yderligere scanninger skulle fastslå, hvad det var.

Siden fik den 52-årige tv-læge dog at vide, at pletterne på lungen var gået i sig selv igen, og nu har hun atter fået en rigtig positiv besked efter sin sidste PET-scanning.

- Jeg har for nylig været til det, man kalder en PET-scanning, hvor man får radioaktivt stof sprøjtet ind for at se, om der er områder, der lyser op. Jeg har været opereret af to omgange. Første gang fjernede de den primære tumor i tarmen og siden seks metastaser, men her efter et år viste scanningen, at der ikke er noget, der lyser op, og dermed er der ingen synlig kræft, siger en glad Bøving og tilføjer:

- Enten er metastaserne meget små, eller også har de fået det hele væk, selvom de ikke tør at sige det sidste.

Se også: Gifteklar Charlotte Bøving jubler: Han har sagt ja

Både Bøving og hendes forlovede, Christina, blev ovenud lykkelige over den gode besked.

- Denne gang blev jeg jo ringet op, fordi man ikke kommer til konsultation i de her coronatider. Min læge sagde, at mit helbred var godt, og at jeg havde en helt pletfri scanning. Det var bare fuldstændig fantastisk, siger Bøving og fortsætter:

- Jeg havde Christina med på medhør, og hun brød bare sammen af glæde. Så vi krammede og var rigtig glade, og det blev til en lang gåtur. Jeg er selv meget praktisk og nøgtern omkring det, så jeg tog mig af Christina og gav hende en ordentlig krammer.

Charlotte Bøving sammen med sin forlovede, Christina. De to skal giftes til sommer. Foto: Privat

Trække vejret frit

Den gode besked får på flere måder indflydelse på Bøvings videre kræftforløb.

- Mine scanninger bliver nu begrænset til en gang hvert år - i stedet for hver tredje måned, som det har været indtil nu, siger hun og fortsætter:

- Jeg vil jo stadig ikke sige, at jeg er ikke helbredt, men jeg er recidivfri, hvilket vil sige, at de ikke kan se mere sygdom. Der er ikke noget, der er bevist endnu, men jeg kan trække vejret frit. Jeg kan leve stort set et normalt liv, men selvfølgelig passe mine scanninger.

Se også: Skilt for få måneder siden: Nu skal hun giftes igen

For Charlotte Bøving er det vigtigt at bevare et positivt sind midt i al snak om sygdom.

- Jeg gør mig ikke tanker om, hvad scanningerne viser fra gang til gang. Jeg siger 'jeg lever, jeg lever, jeg lever'. Jeg husker at leve mellem svarene, siger hun og tilføjer:

- I de her tider med corona, så bliver man taknemmelig over, hvor godt et liv man har, og hvor heldige vi er med et sundhedsvæsen, der fungerer. Taknemmelighed er nøgleord for mig i den her tid. Så nu fortsætter jeg med den medicin, jeg har fået hele tiden, som holder eventuelle metastaserester i skak, og så lever jeg. Jeg er så glad, understreger hun.