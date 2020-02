Kræftsyge Anne Bech alene: Manden er flyttet

For præcis et år siden fik Anne Bech den værste besked, man kan forestille sig.

Den ellers så kernesunde kendte personlige træner og forfatter fik konstateret kræft af den helt slemme slags i binyren, der allerede havde spredt sig, da den blev opdaget.

Siden har Anne Bechs liv været noget af en rutsjebanetur med op- og nedture gennem et udmarvende sygdomsforløb med opslidende kemokure og lange hospitalsindlæggelser.

Men også i sit privatliv har Anne Bech, der er mor til to børn, haft alvorlige ting at slås med. Midt i sit livs kamp for at overleve har hendes kæreste, Thomas Wulff, ifølge Se og Hør forladt deres fælles hjem i Dragør, og huset er nu sat til salg.

- Jeg kan bekræfte, at han er flyttet, lyder meldingen fra Anne Bech til ugebladet.

Anne Bech bekræfter ligeledes situationen over for Ekstra Bladet, der den seneste tid har forsøgt at få en kommentar fra hende i samme forbindelse.



Anne Bech oplyser endvidere, at hun på nuværende tidspunkt ikke har yderligere kommentarer, men at det er korrekt, at den nu forhenværende kæreste er flyttet fra deres fælles hjem i Dragør.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Thomas Wulff, der ligeledes bekræfter, at han og Anne Bech er gået fra hinanden.

- Jeg kan bekræfte, at vi er gået fra hinanden, og at jeg er flyttet, men ellers har jeg ingen kommentarer, siger han til Ekstra Bladet og understreger, at han har det godt efter omstændighederne.

Sammen med Thomas har Anne Bech sønnen Louis, der i dag er to år. Derudover har hun datteren Caroline på 11 år fra et tidligere forhold.

Vendt fuldstændig på hovedet

Det var tilbage i februar sidste år, at Anne Bechs liv vendt fuldstændig på hovedet.

Efter i et par dage at have døjet med svimmelhed, hovedpine, susen for ørerne og opkast kollapsede hun pludselig i sit hjem i Dragør. Hun kunne hverken se, høre eller stå på sine ben, og fra den forreste del af hendes ansigt kom en uudholdelig smerte.

Anne Bech kunne hurtigt mærke, at noget ikke var, som det skulle være, og efter en undersøgelse hos sin praktiserende læge blev hun kørt til akutmodtagelsen på Amager Hospital. Her gennemgik den nu 41-årige træningsguru de næste dage flere grundige undersøgelser.

Her fandt lægerne en stort svulst i Anne Bechs hjerne.

Svulsten blev i første omgang erklæret godartet og fjernet. Men alt var langt fra godt.

Det viste sig, at Anne Bech var blevet ramt af kræft i den ene binyre. En alvorlig kræftsygdom, som allerede havde spredt sig som metastaser i store dele af hendes krop - også i hjernen.

Siden da har hverdagen stået på kemo, sengeliggende perioder, kvalme, hovedpine og manglende appetit.

Anne Bech er efterhånden begyndt at få hår på hovedet igen. Foto: Privat

Kemobehandlingen er siden blevet skiftet ud med hormonbehandling, og selvom lægerne flere gange har fortalt Anne Bech, at hun nok skal leve med kræften resten af sit liv, begynder hormonbehandlingen lykkeligvis nu at vise gode resultater.

Det fortalte Anne Bech i sidste uge i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet i den forbindelse har fået lov at bringe.

'Jeg fik gode nyheder. Endelig. Hormonbehandling virker. Ikke mere kemo (lige nu), ingen svingende blodprocent. Jeg har det, som om døden har stået i mit værelse, og lige nu kan jeg sende den ud ad døren', skriver hun til et billede, hvor hun står sammen med sine to børn, og fortsætter:



'Jeg er glad, og lister forsigtigt over tynd is med børnene i hånden'.

Har tidligere forladt syg Bech

Halvandet år efter Anne Bech blev skilt fra sin datters far, fandt hun sammen med barndomskæresten, Thomas Wulff.

Desværre blev Anne Bech efter et halv år ramt af svamp i maven - formentlig forårsaget af stress.

Hun var træt, orkede intet og så tog hun voldsomt på, hvilket påvirkede fitnessguruen meget mentalt. Det var mere, end Thomas Wulff kunne klare, har hun tidligere fortalt i et interview med ALT for damerne.

Efter to år forlod han hende. Ikke fordi hun var syg, men fordi hun aldrig var glad.



– Jeg fik så stort et chok, da han gik, at jeg tissede otte liter vand ud af kroppen i løbet af én uge. Min krop gik simpelthen i chok, for pludselig fyldte det mere, at min kæreste var gået, end at jeg var syg, fortalte hun til damebladet i 2014.

Psykolog: Man beskytter sig selv

Det er en hård omgang for begge parter i et forhold, når den ene person bliver ramt af en alvorlig sygdom. Det fortæller Charlotte Jensen, der i 2004 blev uddannet psykolog og siden har haft særligt fokus på familier med handicap eller alvorlig sygdom.

- For nogle par bringer det dem faktisk tættere sammen, og de får et stærkere forhold, men for andre har det den stikmodsatte effekt, og der bliver skabt en afstand mellem dem. De kan føle, at det er svært at tale med hinanden om det hele, fordi sygdommen fylder meget og er så svær, siger psykologen, som udtaler sig generelt om emnet.

Derfor kan den raske person til sidst ende med at tage den svære beslutning om at afslutte forholdet.

- Partneren kan simpelthen blive regulært bange for at miste. Hvor uhensigtsmæssigt det end er, så kan det nogle gange skabe et ønske om en form for kontrol, så man selv beslutter sig for at forlade den anden – i stedet for selv at blive forladt, hvis den anden part nu dør af det.

- Det er ikke nødvendigvis en bevidst beslutning. Det hele kan foregå ubevidst, men det kan være en måde at beskytte sig selv, siger psykologen.

Charlotte Jensen slår fast, at hvis man sammen skal komme igennem sygdomsforløbet, er det vigtigt at tale om det hele, så det ikke bliver et tabu.

- Det kan være en god idé, at man afsætter tid – også at det bliver tidsafgrænset. Det er især mænd, der ofte har svært ved at tale om det, men så ved de, at der er en halv time, hvor der skal tales om det her, og så lukker man snakken derefter. Hvis man gør det et par gange om ugen, så er der allerede en dialog i gang, siger hun.