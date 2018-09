Kræftsyge Ritt Bjerregaard får afgørende besked af lægerne

Onsdag fik 77-årige Ritt Bjerregaard, som er uhelbredeligt syg af kræft, en besked fra sine læger.

En besked, der fik hende til at skrive et opslag på sin Facebook-profil, hvor hun slutter af med ordene:

'Åh hvor var det dejligt.'

Der er nemlig positive nyheder fra den forhenværende socialdemokratiske minister og overborgmesters læger:

'På denne skønne sensommerdag fik jeg også den helt afgørende besked, om at mine metastaser ikke har bredt sig', skriver Ritt Bjerregaard og fortsætter:

'De sidder i lungerne og vokser stadig, men meget, meget lidt, så nu får jeg et halvt år mere, før en ny skanning viser, hvordan det så går.'

Se også: Uhelbredelig syg af kræft: Sådan har Ritt det i dag

I januar måned 2016 fik Ritt Bjerregaard dødsdommen, da hun fik at vide, at hun er uhelbredeligt syg af kræft.

Efter et forløb med tarmkraft, operationer og kemo følte hun sig ellers rask. Men det viste sig, at kræften havde spredt sig og sat små metastaser i hendes lunger.

De sidste to år er Ritt Bjerregaard blevet skannet hvert halve år for at holde øje med kræftsygdommen.

- Jeg lever et halvt år ad gangen. Fra hver skanning. Sygdommen er inde i mig, og det har betydet, at jeg føler mig klart mere forberedt og indstillet på, at det ikke er til at vide, hvor lang tid jeg har tilbage. Men jeg skyder tanken fra mig til et sted langt tilbage i hovedet. Og jeg ter mig, som om jeg har de næste ti år tilbage, sagde Ritt Bjerregaard til Ekstra Bladet i juli måned.